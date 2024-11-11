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美媒：LGBTQ+憂川普執政打壓 為最壞情況做準備

2024/11/11 07:23（11/11 07:57 更新）
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美國候任總統川普。（路透社）
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（中央社記者石秀娟華盛頓10日專電）美國總統當選人川普將重返白宮，他上一任內打壓跨性別族群的權益，選戰期間大打反跨性別的訴求，揚言上任首日就要終止拜登政府對跨性別族群及學生的保護措施。跨性別社群已開始為最壞情況做準備。

今日美國報（USA Today）今天報導，協助LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒等）年輕人的非政府組織「崔佛生命線」（The Trevor Project），在川普（Donald Trump）當選隔天接到的求助需求比選前數週增加7倍。

報導指出，密蘇里州的LGBTQ+社群支援團體GLO Center等組織，選後求助人數增多，必須延長服務時間，協助處理求助者的焦慮與壓力。

長期倡議LGBTQ+族群權益的雷納（Cathy Renna）說，有些人擔心工作不保，有人考慮是否要移除自己在社群媒體的貼文，以避免成為仇恨攻擊的目標。

共和黨的川普將成為第47位總統，他在官方政策平台Agenda 47列出「讓美國再度偉大」的20項核心承諾，其中之一包括，對教導種族不平等與制度有關、及「激進性別意識形態」等觀念的學校，將切斷對其提供聯邦預算。

反跨性別議題是川普陣營主打的選戰訴求之一。美國公共電視網（PBS）在選戰後期報導，川普曾多次在造勢演講謊稱，「想想看，你的孩子去學校上學，幾天後回家，竟做了變性手術。學校決定讓你的孩子這樣做」。

報導指出，川普陣營在選舉最後階段，約2週的時間內，砸下9500萬美元（約新台幣30.6億元）打電視廣告，其中41%用於反跨性別的議題。

廣告宣傳民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）力挺跨性別族群，指她主張用納稅人的錢，給跨性別囚犯做變性手術、她也支持讓變性的男運動員參加女子運動比賽，最後以「賀錦麗為他們（指跨性別者）而戰，川普為你而戰」結尾。

接受PBS訪問的跨性別記者利德（Erin Reed）說，川普陣營投入跨性別議題廣告的預算，比移民、經濟、房價議題加總還高。除此之外，共和黨協助參議員競選的基金也投入大量經費，主攻反跨性別族群的廣告。

美國跨性別族群約占總人口的1%。利德認為，川普陣營大手筆主打這個議題，是典型的打「恐懼牌」，當時賀錦麗提出的「機會經濟」政見逐漸受到認同，川普陣營藉由激起選民的恐懼感，降低選民對其他議題的關注度。

川普上一任內（2017-2021）實施多項影響跨性別族群權益的措施。例如，他取消前總統歐巴馬（Barack Obama）任內保護跨性別者就醫權益的政策、及學生可依其性別認同使用廁所的政策；川普也下令跨性別人士不得服役。

川普2018年也曾想要推動限縮性別定義為男、女的政策，他的政府曾提出備忘錄，主張性別在出生時即決定為男、或女，並撤除對跨性別者的官方認可。這項政策後來沒有推動。他在選戰中說，當選後將透過國會法律，加以落實。

川普也說，他上任第一天，就要推翻拜登政府在今年4月提出，將跨性別學生納入「性別平等法案」等保護跨性別族群的措施。

雷納指出，川普在選戰主打反跨性別族群議題，目的是為迎合基督教保守派選民，他極端的言論對跨性別族群有許多誤解。川普第1任內，身邊有許多意見跟他不一致的人，第2任將不再如此，跨性別人士都很擔心他會怎麼對付他們。

在芝加哥推動跨性別青少年權益的格羅斯漢德勒（Jen Grosshandler）說，她有一名跨性別女兒，所在的伊利諾州對跨性別族群非常友善，有許多支持跨性別者的政策，她預期不少有跨性別小孩的家庭會搬到伊利諾州。（編輯：唐佩君）1131111

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