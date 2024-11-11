華郵報導川普近日與蒲亭通話 克宮稱非事實

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（中央社莫斯科11日綜合外電報導）克里姆林宮（Kremlin）今天否認美國總統當選人川普近日曾跟俄羅斯總統蒲亭通話的消息，還說蒲亭尚無跟川普對談的具體計畫。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）率先引述未具名消息人士的說法，報導川普（Donald Trump）已跟蒲亭（Vladimir Putin）通過電話，並指川普對蒲亭說不應該讓烏克蘭的戰事升級。

路透社也引述一名不具名消息人士報導兩人已通話。

但克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴記者：「這完全不是事實，純屬虛構，就是個假消息。沒有過對談。」

被問及蒲亭是否計劃與川普接觸，培斯科夫則回答：「目前還沒有具體計畫。」（譯者：楊昭彥）1131111