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美國大選前簡訊轟炸 催出2.27億美元小額捐款

2024/11/13 09:22
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（中央社記者林宏翰洛杉磯12日專電）美國大選落幕，洛杉磯時報分析統計，發現選前大量的簡訊和電郵，催生超過1萬3500名小額卻頻繁的捐款者，各層級小額捐款總額達2.27億美元（約新台幣73.66億元）。

「洛杉磯時報」今天報導，今年美國大選特殊現象，選前的簡訊和電郵催生出1萬3500名「極度頻繁捐款者」，有人每天捐款數10次，儘管金額約10美元、20美元不等，但累積下來成為可觀的數字。

這篇報導以化名Sandra的88歲資深選民為例，她平均每天收到125條募款簡訊，經常捐款回應，每次金額通常在20美元。從2023年競選活動開跑以來，她累計捐款8300筆，金額超過16.6萬美元，其中有一半捐給川普。

Sandra向洛杉磯時報表示，自從競選開跑以來，「簡訊轟炸」幾乎成為她的日常生活，每當手機響起一定是政治募款的簡訊，使她不自覺的捐款。

報導指出，這一批極度頻繁的小額捐款人不分黨派。保守派的募款平台WinRed上「極頻繁捐款人」雖僅占捐款人數的0.2%，但捐款筆數卻達總量四分之一，占其募款總額的8%。進步派的募款平台ActBlue頻繁捐款比例由2020年的2.4%增至今年的3.6%。

小額捐款的模式成為2024年美國大選各陣營的重要資金來源，非營利組織「公開秘密」（OpenSecrets）日前統計，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）團隊募款逾10億美元，其中40%來自小額捐款；共和黨候選人川普（Donald Trump）團隊募得3.82億美元，其中28%為小額捐款。

競選團隊利用手機簡訊，直接向選民募款，拉近候選人與選民之間的距離。「洛杉磯時報」報導案例Sandra指出，簡訊讓她好像與候選人直接對話，每天早晚收到川普的問候。

「財經內幕」（Business Insider）在選舉日報導，美國選民在這次大選總共收到250億則政治簡訊。專門攔截廣告電話的YouMail公司統計，川普陣營從9月到10月每天發送約400萬到800萬則簡訊。（編輯：高照芬）1131113

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