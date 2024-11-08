川普勝選後俄羅斯籲西方談判止戰 澤倫斯基拒讓步

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（中央社布達佩斯7日綜合外電報導）俄羅斯今天要求西方就終結俄烏戰爭展開直接談判，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）隨後表示，為讓俄國停止侵略烏克蘭而讓步「令人無法接受」。

法新社報導，美國共和黨籍前總統川普本週再度贏得大選，引發外界質疑美國對烏克蘭的援助是否將生變，烏克蘭趕忙加強對盟邦施壓，以獲更多援助對抗俄國。

川普曾誇口說，他可在一天內結束俄烏戰爭，並多次批評美國援助烏克蘭的政策。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）要求烏克蘭割讓東部和南部更多領土，作為和談先決條件；烏方則一再排除以放棄領土換取和平的可能性。烏克蘭和許多西方國家擔心，任何有利於蒲亭的和解方案都會讓蒲亭更加膽大妄為，並導致更多侵略行動。

澤倫斯基在匈牙利舉行的峰會上向歐洲各國領袖發表談話時，抨擊那些施壓他屈服於蒲亭若干強硬要求的人。

澤倫斯基表示：「一直有人在談有必要向蒲亭屈服、打退堂鼓、做出一些讓步。」

他還說：「這對烏克蘭來說令人無法接受，對整個歐洲而言也無法接受。」

澤倫斯基也駁斥匈牙利總理奧班（Viktor Orban）要求在戰場上「停火」是「危險」且「不負責任」的做法。

奧班是與俄國克里姆林宮關係最密切的歐盟國家領導人，他稍早表示，停火可望「為交戰各方提供空間和時間，以便進行溝通並展開和平談判」。

澤倫斯基也指控部分歐洲領袖「強力」推動烏克蘭妥協，但未點名是哪些領袖。

澤倫斯基說：「我們需要足夠的武器，而不只是口頭上的支持。與蒲亭抱在一起無濟於事。你們當中有些人已經和他抱了20年，而情況只會愈來愈糟。」

然而澤倫斯基也透露，他已在匈牙利首都布達佩斯與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）討論「軍事援助」事宜。

俄羅斯稍早表示，如果希望讓針對烏方的攻擊停止，烏克蘭的盟邦必須與俄國展開談判。

俄羅斯聯邦安全會議秘書長蕭依古（Sergei Shoigu）表示，西方面臨二選一，不是與俄國展開直接談判，就是繼續讓烏克蘭人民遭到「毀滅」。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1131108