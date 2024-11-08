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擔心川普不挺烏克蘭 北約強調美國也面臨威脅

2024/11/8 10:18（11/8 10:39 更新）
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北大西洋公約組織秘書長呂特7日表示，近期北韓涉入俄烏戰爭，對美國構成直接威脅。（路透社）
北大西洋公約組織秘書長呂特7日表示，近期北韓涉入俄烏戰爭，對美國構成直接威脅。（路透社）
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（中央社布達佩斯7日綜合外電報導）北大西洋公約組織秘書長呂特今天說，北韓涉入俄羅斯對烏克蘭的戰爭，對美國構成直接威脅；這是自美國前總統川普再度贏得總統大選後，北約首度嘗試說服他繼續挺烏克蘭。

綜合法新社與路透社報導，川普驚人地再次贏得政權，令歐洲緊張不安，因為他可能會中止對烏克蘭的重要美國軍援。

北大西洋公約組織（NATO）盟國說，繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯，對歐洲和美國安全都很關鍵，呂特（Mark Rutte）試圖替川普將俄烏戰爭與美國在其他地方的主要敵人聯繫起來。

呂特在布達佩斯舉行的一場歐洲領袖會議中告訴記者：「我們逐漸看到北韓、伊朗、中國，當然還有俄羅斯，他們正在合作，共同對付烏克蘭。」

他警告：「同時，俄羅斯必須為此付出代價，他們在做的其中一件事，就是向北韓輸送技術，這將在未來威脅到美國本土、歐洲大陸。」

他還說：「我期待與川普坐下來討論我們要如何共同面對這些威脅。」

北韓已是俄羅斯在烏克蘭戰爭中最有力的支持者之一，近期還被控派兵協助俄軍作戰。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在布達佩斯對媒體說，已有1萬1000名北韓軍人被派到俄羅斯西部的庫斯克州（Kursk），且已蒙受「損失」。

澤倫斯基說：「北韓實際上正在歐洲發動戰爭。北韓軍人正企圖在歐洲土地上殺害我們的人。」他認為，若不採取因應行動，會有更多北韓軍人被派往俄羅斯陣營。

同時，伊朗被控提供飛彈和無人機給俄羅斯，中國也被視為協助俄羅斯獲得繼續作戰所需技術的關鍵支持者。

美國自俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，已提供數百億美元的軍援給基輔，川普對此提出質疑，令盟友感到不安。

川普堅稱他可以「在24小時內」終結俄烏戰爭，有些人擔心他可能逼迫烏克蘭按照俄羅斯的條件接受和平協議。

德國基爾世界經濟研究所（Kiel Institute）追蹤數據顯示，歐洲合計耗資約1250億美元支持烏克蘭，美國則獨力付出逾900億美元。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1131108

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