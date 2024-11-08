川普重返白宮 學者憂加速半導體先進製程往美靠攏

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（中央社記者潘姿羽台北8日電）川普確定再次入主白宮，美中科技戰火料將延續，外界矚目對半導體產業影響，中經院副院長王健全認為，先進製程可能更往美國移動，成熟製程則在中國產能過剩的影響下，受到衝擊。

中經院今天舉行「中華財經趨勢研討會─牽動美中台貿易及產業、科技發展的美國總統大選」，剖析川普上任後，對美中關係、兩岸關係、經濟及貿易層面等影響。

中經院區域發展研究中心主任劉大年直言，關稅會是未來川普貿易政策主軸，在川普的認知中，「全世界都欠美國，中國欠最多」，會對中國加碼關稅。

王健全進一步分析，美中科技戰預計朝3大面向發展，一是禁止高階人工智慧（AI）晶片輸入中國，二是限制中國投資半導體、量子計算、AI等對國安造成威脅的領域，三是取消晶片法案，改以課徵關稅替代。

王健全認為，禁止高階晶片輸入中國，將影響輝達，進而牽動台積電，也將驅使中國專注中低階晶片，後續可能排擠台灣出口。

而延緩中國在軍事科技的投入，王健全認為，雖然有利台灣安全，但同樣使中國更加投入中低階晶片領域，可能導致產能過剩，進而衝擊台灣成熟製程表現。

若取消晶片法案，改以關稅替代，可能驅使廠商赴美設廠，王健全提醒，會不會造成產業空洞化的問題，必須審慎思考。

川普競選期間曾要求台灣支付保護費，且認為台灣搶走美國半導體的工作機會。中經院認為，川普很有可能對台灣半導體課稅，進而影響產業未來發展。

王健全直言，先進製程可能愈來愈往美國靠攏，成熟製程方面，中國在政策壓制下，可能技術迅速進步，彎道超車，台灣除了強化競爭力，維繫領先地位，產業也應更多元化，才不至於半導體一出問題，經濟跟著出問題。

中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈提醒，如果單是繳交保護費，能靠金錢解決比較簡單；但川普不只要錢，可能要求供應鏈、研發能量、先進製程前進美國。7奈米以下就算是先進製程，2奈米、3奈米已經是非常關鍵技術，國內應預作準備，全面討論關鍵技術流出的風險及影響。

王健全就川普政見影響提出看法，他認為，川普政見為低稅率、高關稅、管制移民，雖對股市短期有刺激作用，但可能造成二次通膨，美國聯準會被迫提高利率，反而對長期經濟發展不利。

王健全指出，川普當選後，持續對中國的貿易及科技戰，可能造成供應鏈斷鏈，生產成本上升，對全球經濟、貿易產生負面影響。（編輯：張良知）1131108