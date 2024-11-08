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越南祝賀川普當選 盼深化全面戰略夥伴關係

2024/11/8 12:54
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（中央社記者陳家倫河內8日專電）越共中央總書記蘇林、國家主席梁強和總理范明正向川普發出賀電，祝賀他當選美國總統，同時期許越美全面戰略夥伴關係將持續深化、有效、可持續發展。

蘇林（To Lam）、梁強（Luong Cuong）和范明正（Pham Minh Chinh）7日發賀電祝賀川普（Donald Trump）當選美國總統並重申，越南視美國為重要的戰略夥伴。

賀電指出，越南高層領導人相信，在兩國各時期領導人過去近30年所打造的穩固基礎上，以及川普在第一任期和新任期的強力支持下，越美全面戰略夥伴關係將持續深化、有效、可持續發展，這是為了兩國人民的利益與期望，也是為了區域與世界的和平、穩定、合作與發展。

越南國家副主席武氏映春（Vo Thi Anh Xuan）7日也向當選美國副總統的范斯（JD Vance）發出賀電。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，川普在他的第一個美國總統任期內曾兩度訪問越南。2017年11月，川普到訪越南並參加在峴港（Da Nang）舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。

川普當時說，「越南已成為世界的奇蹟」，並強調越美之間因「共同目標與共同利益」緊密相連。2019年2月底，川普再度訪越，與北韓領袖金正恩舉行高峰會。

越南與美國在越戰時期兵戎相見，2013年建立全面夥伴關係，2023年升級為全面戰略夥伴關係。

美國目前是越南最大的出口市場，越南則是美國第8大貿易夥伴。根據越南海關總局統計，今年前10個月，越美貿易總額接近1110億美元（約新台幣3.56兆元）。（編輯：陳承功）1131108

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