越南發展核電計畫 俄國總理表態願參與建設

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（中央社記者陳家倫河內15日專電）越南日前決定重啟並持續研究核電計畫以穩定電力供應，正在越南訪問的俄羅斯總理米舒斯京14日表示，俄羅斯願意參與建設越南的核電工業。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南總理范明正（Pham Minh Chinh）14日和米舒斯京（Mikhail Mishustin）會談時，強調兩國在科技領域合作的重要性，同時重申希望繼續展開合作建設越南核科技研究中心。

米舒斯京表示，莫斯科與很多國家合作發展核電，重申俄羅斯願意參與建設越南的核電工業。米舒斯京還建議，俄國與越南進一步加強衛生、勞工與醫藥領域的合作。

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此外，越南和俄國同意繼續加強對話、鞏固政治互信，促進各層級各管道的接觸和交流，為雙方全面合作發展創造基礎，尤其是在經濟、貿易、投資、能源、油氣、教育培訓、文化、旅遊與科技領域。

越南近年來積極招商引資，但供電能力屢受質疑，影響外資投資的信心，官方於是有意發展核電。越南國會去年11月30日通過一項決議，內容為重啟寧順省（Ninh Thuan）的核電投資計畫，並將持續研究越南的核電計畫。（編輯：陳慧萍）1140115