川普重返白宮 紐約時報：對中國有利也有弊

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（中央社台北8日電）世界各國正準備迎接川普重返白宮的新時代，美中關係走向備受關注。紐約時報今天提到，川普曾提出對中國進口商品加徵60%關稅，但同時他對人權議題幾乎沒興趣，其「美國優先」政策也可能給中國機會擴大在全球影響力。

紐時8日報導說，在過去一年，美國和中國一直設法管控兩國之間的競爭，令雙邊緊張關係不會升級為衝突，但川普重返白宮可能顛覆這種微妙的平衡。

報導說，川普的特點是他的不可預測性，如他提議對中國輸入美國商品加徵60%關稅，並指如果中國「進入」台灣，他將把關稅提高到最高200%。

但川普同時稱讚中國國家主席習近平用「鐵腕」控制14億人民是個「棒極了的人」。

報導說，川普外交政策議程的具體細節可能要在他組閣後才較明確。但不管誰被選中入閣，川普的內閣成員中都可能有人會抑制他採取交易性做法的傾向，並主張更多涉及意識形態的對中政策。

另一方面，報導提到，川普的部分議程可能最終對中國有利，如在第一個任期內，他對人權幾乎沒有興趣，而是更多傾向於貿易和商業交易。川普曾向媒體表示，他擱置了一項懲罰與拘禁維吾爾人有關的中國官員和實體的計劃，以避免危及貿易談判。

報導說，川普的「美國優先」政策也可能削弱美國在世界各地的聯盟。這會給中國機會填補美國留下的空白，擴大中國在全球影響力。

至於中國如何應對川普重返白宮，報導提到，在過去一 段時間，中國一直取悅可能對川普政府的可靠性感到不確定的美國盟友和夥伴們。例如，中印達成緩解邊境緊張局勢的協議，英中外相舉行會談等；中國還取消了限制澳洲葡萄酒和龍蝦等產品進口。

多年來中國一直努力實現技術自主，在研發國產高端晶片上投入了數百億人民幣；中國也繼續加強軍事建設，早前習近平視察了中國空降兵部隊。

不過報導提到，中國這次在應付川普的衝擊上，可能會受制於本身疲弱的經濟。在川普第一次執政期間，中國經濟並不像現在般脆弱，中國可能在新一輪貿易戰中沒有那麼多反制措施可選擇。

中國學者對於如何應對川普有不同意見。北京大學國際關係學院教授賈慶國表示，中國要為與美國展開更激烈的競爭做好準備，不僅要投資軍事和經濟，還要避免在南海和台灣發生意外的軍事衝突，避免與其他國家發生不必要的爭端。

上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，在川普第一個任期內，中國官員低估了他，現在應對他有更多準備。

「要做好心理和政策準備，既要準備談判，也要準備鬥爭，可能談談打打，兩者都是需要的」，吳心伯說。（編輯：陳鎧妤/楊昇儒）1131108