本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
前10月總出口創同期次高 AI助資通外銷首跨千億美元
首頁 / 國際
2024美國大選
選後局勢
新聞專題
選後局勢2/46
首頁 / 國際

換人做做看成顯學 川普搭上全球反現任政府風潮

2024/11/8 18:38（11/8 19:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
川普。（路透社）
川普。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）過往民主國家領袖在競選連任時常享有執政優勢。在美國，白宮橢圓形辦公室賦予的權力與空軍一號的魅力，過去往往讓在任總統成為贏得連任的熱門人選。

然而法新社報導，隨著川普（Donald Trump）在今年美國總統大選擊敗賀錦麗（Kamala Harris），白宮大位將連續第4個任期由共和黨與民主黨輪流掌控。自19世紀末以來，美國從未出現如此動盪的兩黨輪替。

反現任的浪潮不僅席捲美國，也席捲其他主要民主國家，無論左派或右派都受打擊。

英國工黨在今年7月橫掃保守黨取得政權，阿根廷自稱「無政府資本主義者」的米雷伊（Javier Milei）去年11月贏得總統大選。今年在印度、日本、南非與韓國等不同國家，執政黨也都在大選遭遇挫敗，其中一些還長期占有主導地位。

雖然有一些例外，例如墨西哥執政左翼民粹勢力推出的候選人薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）6月當選總統；但反現任浪潮已興起，挑戰傳統政治趨勢。

美國在總統拜登（Joe Biden）領導下，儘管通貨膨脹率高，但經濟成長在已開發國家中領先，且沒有美軍陷於戰場。一些受敬重的政治學家因此預測，他的副手賀錦麗將在總統大選中勝出。

但白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）昨天解釋這次敗選時，除了將矛頭指向Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的後續影響，同時也指出全球趨勢。她說：「我們2天前看到的結果，與我們已在世界各地看到的執政當局（選舉結果）相比，並非不尋常。」

川普在2017至2021年首次擔任美國總統時，支持率從未超過50%，但他這次再度挑戰白宮大位卻贏得勝利。這是美國蓋洛普民意測驗中心（Gallup）自二戰後開始進行這類調查以來，首次有任內支持率不到5成的美國總統再度當選。

至於川普4年前的繼任者拜登，雖在任期之初獲得多數支持，但自從2021年8月美國自阿富汗混亂撤軍後，他的支持率便大幅滑落，儘管疫情已緩解。

選民當然不是只看經濟數據，一些較抽象因素也有必要納入考量，例如候選人的個人魅力。然而紐約大學（New York University）政治學家凱恩（John V. Kane）指出，相較於20世紀美國總統大選贏家有時勝出達10或20個百分點，如今可被說服改變立場的選民比例正逐漸縮小。

凱恩解釋，選民雖然仍然「傾向認為，只要經濟、社會與國際情況大致正常，就應該讓總統連任」；但如今「挑戰即在於此：這些方面在過去5年毫不正常，2020年的疫情與其後對經濟的衝擊，很可能讓執政優勢變為劣勢」。

凱恩表示：「搖擺選民或許不知道解決現況的最佳政策是什麼，如果有的話；但他們可以確定一件事，就是希望改變。」

喬治華盛頓大學（George Washington University）政治學家貝爾特（Todd Belt）則說，除了疫情和通膨，另個問題是新聞消息來源碎片化，選民轉向政黨立場鮮明的媒體取暖，加深了對現任領導人的厭惡。

他表示：「世界上有很多事超出總統控制範圍，但這些事的功勞與惡果皆是總統必須承擔，這讓（連任）變得困難。」

貝爾特認為，「我們來到民主政治的某種鐘擺狀態，因為人們現在把如此多注意力放在正在發生的事，對執政黨的耐心也隨之降低」。

凱恩提醒，「若美國經濟的『新常態』是成長乏力、物價高漲等，那麼搖擺選民很可能只能靠每4年讓政黨輪替來賭運氣」。（譯者：屈享平/核稿：張正芊）1131108

#川普
#拜登
#美國經濟
#凱恩
#白宮
#法新社
#物價
#保守黨
#美國
#通膨
#賀錦麗
#薛恩鮑姆
#美國總統
#美選分析
延伸閱讀
威爾斯將成美國首位女幕僚長 川普為何叫她冰女？政壇經歷盤點
川普
國泰世華銀：估Fed今年再降1碼 留意全球經濟3面向若歐盟CBAM實施 玉山銀憂川普祭高關稅波及台灣產業
凱恩
專家：南太島國選邊站壓力加劇 台灣區域參與挑戰大
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
越南祝賀川普當選 盼深化全面戰略夥伴關係
172.30.142.15
更多編輯台推薦新聞：