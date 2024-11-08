換人做做看成顯學 川普搭上全球反現任政府風潮

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）過往民主國家領袖在競選連任時常享有執政優勢。在美國，白宮橢圓形辦公室賦予的權力與空軍一號的魅力，過去往往讓在任總統成為贏得連任的熱門人選。

然而法新社報導，隨著川普（Donald Trump）在今年美國總統大選擊敗賀錦麗（Kamala Harris），白宮大位將連續第4個任期由共和黨與民主黨輪流掌控。自19世紀末以來，美國從未出現如此動盪的兩黨輪替。

反現任的浪潮不僅席捲美國，也席捲其他主要民主國家，無論左派或右派都受打擊。

英國工黨在今年7月橫掃保守黨取得政權，阿根廷自稱「無政府資本主義者」的米雷伊（Javier Milei）去年11月贏得總統大選。今年在印度、日本、南非與韓國等不同國家，執政黨也都在大選遭遇挫敗，其中一些還長期占有主導地位。

雖然有一些例外，例如墨西哥執政左翼民粹勢力推出的候選人薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）6月當選總統；但反現任浪潮已興起，挑戰傳統政治趨勢。

美國在總統拜登（Joe Biden）領導下，儘管通貨膨脹率高，但經濟成長在已開發國家中領先，且沒有美軍陷於戰場。一些受敬重的政治學家因此預測，他的副手賀錦麗將在總統大選中勝出。

但白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）昨天解釋這次敗選時，除了將矛頭指向Covid-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的後續影響，同時也指出全球趨勢。她說：「我們2天前看到的結果，與我們已在世界各地看到的執政當局（選舉結果）相比，並非不尋常。」

川普在2017至2021年首次擔任美國總統時，支持率從未超過50%，但他這次再度挑戰白宮大位卻贏得勝利。這是美國蓋洛普民意測驗中心（Gallup）自二戰後開始進行這類調查以來，首次有任內支持率不到5成的美國總統再度當選。

至於川普4年前的繼任者拜登，雖在任期之初獲得多數支持，但自從2021年8月美國自阿富汗混亂撤軍後，他的支持率便大幅滑落，儘管疫情已緩解。

選民當然不是只看經濟數據，一些較抽象因素也有必要納入考量，例如候選人的個人魅力。然而紐約大學（New York University）政治學家凱恩（John V. Kane）指出，相較於20世紀美國總統大選贏家有時勝出達10或20個百分點，如今可被說服改變立場的選民比例正逐漸縮小。

凱恩解釋，選民雖然仍然「傾向認為，只要經濟、社會與國際情況大致正常，就應該讓總統連任」；但如今「挑戰即在於此：這些方面在過去5年毫不正常，2020年的疫情與其後對經濟的衝擊，很可能讓執政優勢變為劣勢」。

凱恩表示：「搖擺選民或許不知道解決現況的最佳政策是什麼，如果有的話；但他們可以確定一件事，就是希望改變。」

喬治華盛頓大學（George Washington University）政治學家貝爾特（Todd Belt）則說，除了疫情和通膨，另個問題是新聞消息來源碎片化，選民轉向政黨立場鮮明的媒體取暖，加深了對現任領導人的厭惡。

他表示：「世界上有很多事超出總統控制範圍，但這些事的功勞與惡果皆是總統必須承擔，這讓（連任）變得困難。」

貝爾特認為，「我們來到民主政治的某種鐘擺狀態，因為人們現在把如此多注意力放在正在發生的事，對執政黨的耐心也隨之降低」。

凱恩提醒，「若美國經濟的『新常態』是成長乏力、物價高漲等，那麼搖擺選民很可能只能靠每4年讓政黨輪替來賭運氣」。（譯者：屈享平/核稿：張正芊）1131108