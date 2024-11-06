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川普當選供應鏈逆風 專家：台積電有多元高彈性辦法

2024/11/6 19:42（11/6 19:53 更新）
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圖為台積電標誌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中、潘姿羽台北6日電）2024美國總統大選由川普勝出，專家分析，先進製程晶圓代工美國沒有其他替代方案，川普若採取調高關稅、撤銷補助等不當措施，台積電會有多元、高彈性的因應辦法，僅會受到輕微影響，不致受到重大衝擊。

同時，台經院景氣預測中心主任孫明德分析，川普上任後，不只美中關係更加緊繃，更有可能要求台灣將半導體2奈米先進製程

成熟／先進製程是什麼？

半導體的製程，指的是製造IC晶片的一整個流程，其中有數百道加工步驟，成熟製程（mature process）指較早研發出來的製程技術，先進製程（advanced process）則是把電路做得更細小的製程技術，因此先進製程較成熟製程技術更為領先。

目前市場上對於先進／成熟製程未有明確定義劃分，但以7奈米作為分水嶺，以下包括5奈米及3奈米等稱之為先進製程，而7奈米以上則包括16奈米及28奈米等可稱為成熟製程。

成熟製程和先進製程各有產業需求，一般來說車用電子及軍用晶片、物聯網偏好成熟製程；手機、筆電或雲端資料中心、AI人工智慧更仰賴先進製程。

來源：國際半導體產業協會

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提前赴美。

川普在競選期間曾說，台灣搶走美國的晶片生意，聲稱台灣應該付保護費，並對美國晶片法案補貼有意見，認為美國政府不需要補貼，只要把關稅提高到夠高水平，晶片製造廠就會自動到美國建廠，讓外界擔憂他執政時期，可能對台積電和台灣半導體產業造成不利影響。

針對拉高關稅一事，工研院產科國際所研究總監楊瑞臨接受中央社記者訪問時分析，北美是台積電最大市場，今年第3季北美市場比重突破7成關卡，關稅一事的確與台積電高度相關。

楊瑞臨進一步指出，台積電除了在台灣設廠，日本熊本第1座廠將於12月量產，美國亞利桑那州第1座廠也將於明年第1季量產，均有利於台積電彈性因應。

此外，楊瑞臨認為，美日兩國關係，以及美國對中國科技、半導體的新管制措施將是未來重要觀察重點。若美日聯盟關係生變，台積電可以增加亞利桑那州廠產出因應；若美日聯盟關係維持，台積電也可以加速熊本廠先進製程進展因應，由熊本廠多為美國客戶生產晶片。

事實上，蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）和超微（AMD）向台積電下單後，台積電產出的晶片並不是直接送往美國，而是送到加工組裝地，楊瑞臨說，最終可能受到關稅提高影響的反而會是美國的廠商。

至於晶片法案補貼，楊瑞臨表示，台積電早在2019年即決定前往美國投資設廠，當時美國尚無晶片法案，可見台積電赴美國投資設廠並不是基於政府補貼做的決定，而是因應客戶分散晶圓代工來源需求等綜合因素考量。

楊瑞臨指出，台積電在美國投資布局應可滾動式調整因應，若川普不願兌現拜登政府的承諾，給予台積電亞利桑那州廠補貼，台積電可以與客戶討論分擔增加的成本，預期台積電客戶為能因應地緣政治變數，應會同意分擔增加的成本。

楊瑞臨認為，川普若採取調高關稅、撤銷補助等不當措施，台積電會有多元、高彈性的因應辦法，僅會受到輕微影響，不致受到重大衝擊。

在川普重回白宮後，楊瑞臨研判，美中科技戰未來可能會越演越烈，美國會不斷擴大對中國管制，雖然中國市場龐大，不過台灣廠商將面臨在美國和中國間選邊站的抉擇，建議廠商不能再存有「腳踏兩條船」想法，要做好相關因應準備。

川普第一任執政時，美中貿易戰開打，台灣意外迎來轉單效應，締造亮眼的經濟表現，不過這次恐怕不會這麼順利。

孫明德分析，川普不能容忍三件事，一是靠貿易賺美國錢，二是靠美國保護賺美國錢，三是移民搶工作、讓美國賺不到錢；貿易方面，中國、台灣都在賺美國的錢，台灣更因半導體實力堅強被川普盯上，可能會要求企業在美國多蓋幾個工廠或是課徵關稅。

「高階半導體不怕你課（關稅），所以川普可能採另一種作法」，孫明德分析，按照台積電規劃，原本是想將最新世代的半導體技術留在台灣，於美國投資次世代的技術，但川普可能會要求與台灣技術同步，施壓2奈米製程提前赴美。（編輯：林淑媛、潘羿菁）1131106

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