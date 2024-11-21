半導體專家：美可能藉關稅促在地製造 影響擴及上游

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（中央社記者張建中台北21日電）川普當選美國總統，各界關注對於半導體產業發展的可能影響，工研院產科國際所研究總監楊瑞臨今天表示，未來美國可能不會新補助半導體製造業，改為透過關稅推進半導體在地製造，影響層面將擴及上游的材料與設備領域。

楊瑞臨今天應邀參加政大主辦的「半導體供應鏈變革與能源轉型－機遇與挑戰」研討會，演講「美中晶片科技戰的現在與未來」。

他說，美中科技對立的核心在於無線通訊和運算，技術本身並無罪，軍民兩用才是衝突的關鍵，令美國感受到強大威脅，而晶片先進製程是決勝的關鍵支撐。

對於未來川普回鍋執政，美中晶片科技戰可能的走向，楊瑞臨預期，兩國科技脫鉤更甚，企業將被迫選邊站，更難以「腳踏兩條船」，政策實務操作的縝密度重要，生成式人工智慧（AI）賦能半導體產業將是決勝的關鍵。

楊瑞臨表示，中國為擺脫當前遭到美國圍堵的窘境，勢必在仿生、量子運算、光運算、互補式場效電晶體（CFET）和記憶體運算（CIM）等下世代科技方面尋求彎道超車的機會。

楊瑞臨說，科研是美國的重中之重，未來川普上任後，在科學法案方面應不會有太大改變，牽涉到補助的晶片法案方面則可能會有所變化，預期將不會新補助半導體製造業，改為透過關稅和調降企業稅推進半導體在地製造。

楊瑞臨表示，拜登政府時期推動的半導體在地製造是以先進和成熟製程製造為核心，預期未來川普政府影響層面可能擴及上游的材料與設備領域。

他說，川普一旦祭出關稅措施，實施的國家與相對稅率相當關鍵，可能牽動印太地區半導體產業鏈挪移，是關注的重點。（編輯：張均懋）1131121