如果川普勝選 學者：台積電恐有地緣政治壓力

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（中央社記者李雅雯台北30日電）美國總統大選在即。學者剖析，倘若川普勝選，在「美國優先」核心理念下，台積電恐有擴大在美投資等地緣政治壓力；川普有生意人本質，台灣恐也得為「保護費」付出更多成本。

政治大學國際關係研究中心30日於政治大學舉辦「2024年美國總統大選與兩岸關係」座談會，與會學者、專家於會上作出上述表示。

政治大學國際關係研究中心兼任研究員劉復國表示，倘若共和黨總統候選人川普（Donald Trump）當選，台積電恐有擴大在美投資等地緣政治壓力。川普提出台灣「偷走」美國晶片產業的說法，儘管是選舉語言，確實造成資本市場反應。

劉復國指出，川普善於選舉語言、政治語言，他宣稱與中國領導人習近平關係很好；不論川習關係究竟如何，可以預期川普將延續時任美國總統時期作法，在台海議題上支持台灣，不過當然不是讓台灣「免費拿」。

劉復國提到，川普畢竟是生意人，他也在媒體上說了，台灣必須繳交「保護費」，也就是說，台灣若要獲得美國的幫忙，是需要付出成本的，這恐是台灣政府必須有所因應的，川普政策核心都是建立在「美國優先」、「美國第一」基礎上。

在對外關係上，劉復國認為，川普不會走拜登（Joe Biden）政府「拉幫結派」路線，將會是個別的雙邊關係維護，這是與過去民主黨執政較不一樣的地方；在這樣的情況下，台灣未來4年兩岸關係恐是一條較「坎坷」的路。

政治大學國際關係研究中心助理研究員曾偉峯表示，不管是川普或民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）當選，美國對台戰略都會較拜登時期來得模糊，拜登任內說過數次協防台灣，這是很明顯的戰略清晰化。

曾偉峯提到，在目前競選過程中，賀錦麗對台海議題態度較為模糊；川普喊話以關稅做為制裁北京武器，前提卻是中國先攻打台灣，這聽起來反倒有點歡迎中國攻打的味道，這是一個非常危險的語言；關稅作為貿易戰工具，也是有限制的。

「我認為川普當選，我們必須要應付更多的美國；賀錦麗當選，我們必須要應付更多的中國」，曾偉峯剖析，賀錦麗在對台政策上應會延續拜登政府，將台海穩定要素歸於中國，透過民主同盟對中國祭出遏制手段。

曾偉峯認為，如果川普當選，將大搞單邊主義、孤立主義，恐不僅對付中國，也會對付台灣，例如對台使出一些經貿手段，這恐將讓台灣應接不暇，若在這樣的情況下，台美關係的維護反將成為政府必須首要應對的課題。（編輯：張淑伶）1131030