路透：習近平曾要求拜登直言反台獨 美方拒絕

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（中央社華盛頓/北京/台北29日綜合外電報導）兩名瞭解私下對話內容的美國官員透露，中國國家主席習近平去年曾要求美國總統拜登改變美方討論對台灣獨立立場時所用的措辭；但美方拒絕改變說法。

路透社報導，拜登與習近平去年11月在舊金山附近會面，習近平與幕僚當時要求拜登及其團隊更改美國官方聲明中的措辭。

知情人士說，中國希望美國直言「我們反對台灣獨立」，而不是現在所說的「不支持」台灣獨立。

兩名美國官員和一名知情人士說，習近平的幕僚接下來數月一再追問進度並重申要求。

但美方拒絕改變說法。

白宮以一紙聲明回覆置評請求，重申華府不支持台灣獨立，「拜登與（副總統）賀錦麗（Kamala Harris）政府在我們長期的一個中國政策上始終如一」。

中國外交部表示，這個問題應詢問美國政府，中國對台灣議題的立場明確且一貫。

台灣的外交部則不予置評。

台灣仍是美中關係最敏感的議題之一，多年來，中國外交人員一直敦促美國改變提到台灣地位時的說法。過去從未有媒體揭露在領袖層級罕見如此直接且一再的催促行動。

目前不清楚習近平為何選擇向拜登提出此事，但他已將反對台灣獨立當作他掌權時期的重點，中國軍方近年也大幅強化在台灣周圍的活動。

拜登政府則將中方的要求視為不切實際的想法。

一名消息人士透露，美方高層已向台灣簡報了近期的交涉。

一名拜登政府高階官員說，「如果拜登說些與他平常所言關於台灣非常不一樣的東西」，北京的領導人無疑「會很高興」；這名官員還說，拜登談台灣獨立時，會堅持美方標準說法。

美方若做出改變，明白表態反對台灣獨立，將在貿易興盛的亞洲太平洋地區和美國的夥伴、競爭者及對手之間產生後續影響。

兩個亞太國家政府的官員告訴路透社，他們會將任何這類措辭變化解讀為美國政策改變，即在北京強化軍事壓力之際，轉而降低對台灣防禦和外交目標的支持。

路透社指出，措辭上的任何變化也可能被視為美國政策轉向，從支持透過和平談判解決台灣未來的問題，轉為暗示美國無論如何都反對台灣想達成的願望。

台灣的民意調查結果顯示，多數人支持維持現狀，並不尋求與中國統一，也不希望建立新的國家。

美國國務院2022年在網站上拿掉不支持台灣獨立和認知北京對台立場的措辭，引發中方不滿。美國國務院後來恢復有關不支持台灣獨立的措辭。

拜登與習近平預計會在拜登明年1月卸任前再次對話，可能透過電話，或在今年11月於巴西召開的20國集團（G20）峰會場邊，又或是在秘魯的亞太經濟合作會議（APEC）場邊。亞太經合會是少數台灣與中國代表同時參加的國際論壇之一。

美國即將於11月5日舉行總統大選，選後拜登將把敏感的台灣議題交給繼任者，可能是賀錦麗，也可能是共和黨籍前總統川普。（譯者：曾依璇/核稿：劉淑琴）1131029