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谷立言：美台關係跨黨派支持 不擔心美基本路線改變

2024/10/27 16:24（10/28 10:38 更新）
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美國在台協會處長谷立言。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊堯茹台北27日電）美國總統大選倒數不到兩週，美國在台協會處長谷立言受訪表示，不論是賀錦麗或是川普當選，「不擔心美國的基本路線改變」，美台關係具有跨黨派支持，對亞洲的外交政策也不會有太大改變。

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）接受「敏迪選讀」專訪，這也是谷立言就任後，首次接受YouTube與Podcaste節目專訪。

美國總統大選11月5日登場，谷立言直言，不管是民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）或共和黨候選人川普（Donald Trump）當選，都不必擔心美國的基本路線會改變，美台關係自1979年台灣關係法通過後，向來有美國跨黨派支持，每次有關台灣的法案表決時，在美國國會也是壓倒性通過。

谷立言說，川普政府時期，他來台擔任AIT副處長，推動美台經濟繁榮夥伴對話（EPPD）以及教育相關等倡議，台積電亞利桑那廠也是在川普政府開始；他這次派駐台灣則是拜登（Joe Biden）政府，這些倡議仍在持續進行，選後也會繼續下去，包括對台灣的軍事協助。

被問及特定候選人偏向單邊主義，谷立言指出，美國民主與共和兩黨均重視東亞和印太的穩定安全，川普擔任總統時與日本關係非常好，亦積極主導「四方安全對話」（Quad）；兩黨也許在其他區域安全會有辯論，但對亞洲不會有太大改變，尤其兩黨都擔心中國在這些區域的往來，認為需鞏固同盟關係、加強嚇阻能力。

日本迎來新首相石破茂和眾議院改選，谷立言提及，石破茂與前日相岸田文雄皆為自民黨，向來支持美日關係、加強與韓國的關係，不認為石破茂的政策方向會脫離岸田文雄已設立的方向；且在野黨的前日相野田佳彥同樣支持美日同盟，顯示外交安全政策共識非常強，「您可以放心」。

談及與菲律賓的關係，谷立言說明，菲律賓希望與美方加強經貿關係，「台灣可以扮演角色」，期望台灣加強對菲律賓的投資，並邀請更多菲律賓學生來台學習，以及專業人才加入半導體產業；台灣可以做得更多，特別是在農業科技上協助菲律賓，這對菲律賓民間能有直接的好影響，進而鼓勵菲律賓與台灣維持關係。

美國國防部監察長9月公布報告指出，台灣去年12月收到美國依「總統撥款權」（PDA）提供的軍備，有彈藥過期、包裝混亂，防彈背心潮濕發霉。

谷立言坦言，美方已反省PDA軍援過程，發現問題在哪裡，好消息是總統拜登9月批准的第2波PDA，提供台灣達5億多美元的軍備，這次美國國會給予權利與預算，先維修、翻新這些軍備後才送往台灣，確保台灣收到的軍備可以立即使用。

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除了持續提供台灣戰機、戰車等傳統武器，谷立言特別提及，提供台灣有兩種軍備品特別重要。

谷立言說，首先是提供軍備品給台灣的後備軍人，台灣正在進行軍事改革，擴大台灣的後備軍力，這有助於嚇阻目標，維持與現役軍人同樣的能力很重要，才會特別以PDA提供台灣裝備；另一個就是不對稱戰力，包括防空系統、反艦飛彈等裝備。（編輯：林克倫）1131027

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