本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

美前國安顧問波頓：川普若重返白宮 台灣可能會遭殃[影]

2024/10/25 23:31（10/26 08:10 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國前白宮國安顧問波頓。（中央社檔案照片）
美國前白宮國安顧問波頓。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國前總統川普執政時期國安顧問波頓接受英國廣播公司（BBC）節目HARDtalk訪問時表示，若川普重返白宮，「台灣可能會遭殃」。

香港南華早報報導，波頓（John Bolton）在23日的HARDtalk節目中告訴主持人薩克（Stephen Sackur），如果川普（Donald Trump）贏得第2個總統任期，他會為台灣感到「非常擔心」。

波頓表示：「在橢圓形辦公室（Oval Office）的許多場合中…他（川普）會拿出一支麥克筆，指著筆尖說，『看到了嗎？那就是台灣』，然後再指向桌子說，『而這是中國』。」

當主持人問及從中得到什麼結論時，波頓回答：「台灣可能會遭殃。」

波頓發表對台灣的最新評論之際，距離美國總統大選僅剩不到兩週，民調顯示，川普和美國副總統、民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）間的選情十分膠著。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

波頓曾於2018年4月至2019年9月擔任川普的國安顧問，他曾說川普「不適合」擔任總統，但也稱他不會投給川普或賀錦麗。

川普先前接受「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）專訪時質疑美國是否應保衛台灣，他說：「他們確實奪取了我們約百分之百的晶片事業，我認為，台灣應該付給我們保護費。你知道，我們跟保險公司沒兩樣。台灣什麼都沒給我們。」（譯者：王嘉語/核稿：陳正健）1131025

#BBC
#川普
#台灣
#波頓
#民主黨
#白宮
#美國
#賀錦麗
延伸閱讀
從炸北京到「保護費」 川普對台立場反覆利益至上川普當選不利台灣經濟？專家：跑贏中日韓即遠離威脅中共軍演 川普：我與習主席關係很好 北京以後不會這麼做媒體詢問中國軍演及犯台 賀錦麗：台灣有權自衛美日韓國安顧問會議 關切北韓派兵俄羅斯及台海和平
川普
搖擺州未決選民動向漸清晰 民主黨可能丟參院多數美國搖擺州內華達選情激烈 選民著重經濟議題
波頓
美控伊朗密謀買凶殺害波頓 懸賞6.3億元逮人
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：