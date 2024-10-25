川普當選不利台灣經濟？專家：跑贏中日韓即遠離威脅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘姿羽台北25日電）美國總統大選進入倒數，不少人憂心作風強勢的共和黨總統候選人川普當選，不利台灣經濟。台新金控首席經濟學家兼投顧副董事長李鎮宇看好台積電實力，以「4人爬山遇到熊」比喻指出，台灣只要跑贏日韓中，就可遠離威脅。

中經院今天發布經濟預測，受惠於人工智慧（AI）需求強勁，上修2024年經濟成長率至3.96%，但美國總統大選後的政經走向，將是重要的不確定性。

李鎮宇表示，近期許多人擔憂川普（Donald Trump）上任後，會對台積電不利，「我覺得台積電可以活得比川普久」，台積電技術領先的情況，應該10年內不會被超越。

李鎮宇分析，川普主張「讓美國再次偉大」（Make America Great Again），可以預見的情況，將會是英特爾、波音緊抱川普，而英特爾會想要修理台積電，但民眾不需要想著台灣怎樣不被修理，不妨以「4人爬山遇到熊」來思考。

李鎮宇比喻，當4個人爬山遇到熊，不用跑得比熊快，跑得比其他3人快就好，以亞洲來看，台灣只要跑得比中國、日本、韓國更快即可；先前他認為台灣應該跑第二，現在看來，日本情勢不太理想，首相石破茂可能沒辦法一黨獨大，在內閣不穩定的情況下，日本跟美國談判會被吃死死，當日本名次往後掉，台灣就可能跑第一，遠離威脅。

中經院院長連賢明也說，川普帶來不確定性確實較高，但川普講很多、不確定會不會每樣都做，這些都還要觀察；他認為，台灣在半導體、AI人工智慧部分，2025年持續有動能，對台灣影響相對沒那麼大。

至於川普揚言將全面調升關稅，李鎮宇表示，重點是能不能轉嫁，如果是針對台積電，問題就不大，但其他輸美產品就比較麻煩，簡而言之，就是看技術領先程度跟轉嫁能力。

連賢明則說，台灣有很多廠商已經把生產基地分散至東南亞或墨西哥，但若川普調升關稅，有些產業還是會面臨供應鏈重組的挑戰，特別是在美國有競爭對手的廠商，可能就得思考是否前往美國設廠。

另外，李鎮宇今天也就台灣金融情勢提出看法，他認為，台灣在通膨緩降之下，央行政策利率應按兵不動，暫時不跟進美國聯準會降息，並預期新台幣震盪走升。股市方面，台股指數高檔震盪，整理之後，有機會再上攻。（編輯：楊凱翔）1131025