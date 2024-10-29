川普再提台灣應付保護費 卓榮泰：台美關係發展良好
2024/10/29 10:26（10/29 10:45 更新）
（中央社記者王揚宇台北29日電）美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）日前受訪時再次提及，台灣若要美國保護，就應該支付保護費。行政院長卓榮泰今天說，台美關係發展良好，相信美國的民主選舉能夠順利，之後會持續深化、加強台美之間的關係。
卓榮泰今天應邀至立法院進行能源配比及電價政策專案報告，並備質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪，對於川普再次提到台灣搶走美國晶片產業，要求台灣付保護費等議題，作相關說明。
卓榮泰指出，美國即將進行大選，現在累積起來，台美之間基於相同理念的民主同盟，過去到現在的關係發展都非常良好，他也相信美國的主要政黨對美台關係的認知跟未來的發展，有高度的共識。
卓榮泰說，在此情況下，相信美國的民主選舉能夠順利，之後持續深化、加強台美之間雙邊的關係。（編輯：楊蘭軒）1131029
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