本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
2024美國大選
美中台關係
新聞專題
美中台關係1/19
首頁 / 政治

川普再提台灣應付保護費 卓榮泰：台美關係發展良好

2024/10/29 10:26（10/29 10:45 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
行政院長卓榮泰（圖）29日赴立法院就能源配比及電價政策專案報告，會前受訪回應時事議題。中央社記者謝佳璋攝 113年10月29日
行政院長卓榮泰（圖）29日赴立法院就能源配比及電價政策專案報告，會前受訪回應時事議題。中央社記者謝佳璋攝 113年10月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北29日電）美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）日前受訪時再次提及，台灣若要美國保護，就應該支付保護費。行政院長卓榮泰今天說，台美關係發展良好，相信美國的民主選舉能夠順利，之後會持續深化、加強台美之間的關係。

卓榮泰今天應邀至立法院進行能源配比及電價政策專案報告，並備質詢。卓榮泰會前接受媒體聯訪，對於川普再次提到台灣搶走美國晶片產業，要求台灣付保護費等議題，作相關說明。

卓榮泰指出，美國即將進行大選，現在累積起來，台美之間基於相同理念的民主同盟，過去到現在的關係發展都非常良好，他也相信美國的主要政黨對美台關係的認知跟未來的發展，有高度的共識。

卓榮泰說，在此情況下，相信美國的民主選舉能夠順利，之後持續深化、加強台美之間雙邊的關係。（編輯：楊蘭軒）1131029

延伸閱讀
川普登全球最紅Podcast 再提台灣應付美國保護費從炸北京到「保護費」 川普對台立場反覆利益至上美前國安顧問波頓：川普若重返白宮 台灣可能會遭殃川普當選不利台灣經濟？專家：跑贏中日韓即遠離威脅媒體詢問中國軍演及犯台 賀錦麗：台灣有權自衛
卓榮泰
郭智輝：若支持護國神山台積電 就支持台電建廠卓榮泰：綠能與新增燃氣電廠 足夠因應AI半導體用電
川普
馬斯克為挺川普抽獎送錢惹議 費城檢方提告阻止美法等領袖隨扈健身App洩行蹤 恐現維安漏洞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
范斯：台灣扮晶片生產要角 重要性更甚烏克蘭
172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：