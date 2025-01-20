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政院憂刪預算毀國家 侯友宜：落實審查是民代職責

2025/1/20 21:15（1/20 21:31 更新）
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新北市長侯友宜（右）20日視察市政建設時，針對114年度中央政府總預算審查問題表示，議員、立委為預算把關是天經地義，每一分每一毛都不能浪費，如何用在人民身上才是最重要的。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真 114年1月20日
新北市長侯友宜（右）20日視察市政建設時，針對114年度中央政府總預算審查問題表示，議員、立委為預算把關是天經地義，每一分每一毛都不能浪費，如何用在人民身上才是最重要的。（新北市政府提供）中央社記者王鴻國傳真 114年1月20日
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（中央社記者王鴻國新北20日電）行政院籲立法院理性審預算，並指大刪預算，是毀滅中華民國的第一步；新北市長侯友宜對此表示，預算審查能夠落實，能夠創造人民的福利，這也都是民意代表應盡的職責。

行政院今天舉行「籲請立法院理性審查114年度中央政府總預算」記者會，行政院長卓榮泰表示，這是毀滅中華民國開始的第一步，讓公務員無法做事、政策無法執行，這種惡劣行為前所未見。

侯友宜今天下午視察「林口區A3計畫道路新闢工程」及「林口區南勢國民中學校舍暨市民多元服務設施統包工程」施工進度，他接受媒體聯訪時，媒體詢及對行政院記者會指藍白大砍預算，是毀滅中華民國的第一步的意見。

侯友宜表示，「我們有當過地方首長，一樣來面對預算，像議員、立委為預算把關，是天經地義，每一分每一毛都不能浪費掉，如何用在人民的身上才是最重要的」。

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他說，所以，讓預算審查能夠落實，而且能夠發揮到最大的功能，來創造人民的福利，這也都是「民意代表應盡的職責」。

媒體詢問有人對新北6名國民黨立委提罷免連署的問題，侯友宜表示，這6名立委表現都非常非常地好，除了勤跑地方、為地方發聲爭取預算，也看到財政收支劃分法20多年沒有修法，這是地方殷殷的期盼，6名立委全心全力地爭取預算，希望落實回歸到地方自治的精神，讓地方發展會更快「我個人非常地尊重也敬佩」。（編輯：李錫璋）1140120

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