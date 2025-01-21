嘉義地震 賴總統卓榮泰感謝警消台電寒夜搶救

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（中央社記者葉素萍台北21日電）嘉義今天凌晨0時17分，發生芮氏規模6.4地震，全台有感。總統賴清德凌晨透過臉書提醒民眾慎防後續餘震，也感謝在如此寒冷的夜晚，趕赴災害現場搶救的警消與台電人員。行政院長卓榮泰感謝在寒夜中迅速出動救援及復電的人員，並請所屬長官注意出勤人員的安全。

行政院發言人李慧芝凌晨向媒體表示，卓榮泰在第一時間請各部會了解各地災情狀況，請消防署儘速救援因房屋倒塌或電梯停止運行而受困的民眾，並請台電儘速恢復停電地區的供電穩定；卓榮泰感謝在寒夜中迅速出動救援及復電的人員，也請所屬長官注意出勤人員的安全。

賴總統也透過臉書表示，部分縣市傳出停電、火警，以及平房倒塌造成民眾受困等災情，消防趕赴倒塌現場救援，受困民眾都平安被救出。

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卓榮泰已在第一時間，請各部會了解各地災情狀況，並請台電儘速恢復停電地區的供電穩定。

賴總統提醒民眾，務必注意自身及周遭安全，慎防後續餘震，並留意官方發布的相關訊息。部分停電地區，請住戶小心安全。賴總統感謝在如此寒冷的夜晚，趕赴災害現場搶救的警消與台電人員，願大家一切平安。（編輯：蘇龍麒）1140121