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范斯：台灣扮晶片生產要角 重要性更甚烏克蘭

2024/10/28 22:01（10/28 22:22 更新）
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美國共和黨副總統候選人范斯。（路透社）
美國共和黨副總統候選人范斯。（路透社）
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）在Podcast節目「提姆狄倫秀」26日上架的最新一集中，美國共和黨聯邦參議員、副總統候選人范斯質疑烏克蘭對美國戰略利益的重要性，並直言生產晶片的台灣比烏克蘭更重要。

基輔獨立報（Kyiv Independent）報導，范斯（J.D. Vance）在「提姆狄倫秀」（The Tim Dillon Show）上指出，烏克蘭的重要性不如其它地區、尤其是台灣，他強調台灣是全球半導體生產的領導者。

Podcast節目主持人、美國單口喜劇演員提姆狄倫（Tim Dillon）向范斯問及有關外交政策在內等許多話題時，范斯回答說：「我對俄烏（戰爭）的整體論點是，俄國根本不該侵略烏克蘭，許多無辜的人遭到殺害…。」

范斯說：「我們的利益在於和平。但部分原因在於，我認為烏克蘭對我們的重要性低於全球其它地區，對吧？我只是說出心中的想法。」

范斯接著話鋒一轉表示：「台灣生產這麼多電腦晶片，這是所有經濟成長的推手，萬一中國拿下台灣，對我們將真的很不利。」

當范斯被問及關於俄烏戰爭發生的原因時，他回答說：「美國的外交實際上是否並非是在化解衝突，而是擴大衝突？我認為一點也沒錯。」

今年7月在共和黨全代會正式接受提名為副總統候選人的范斯，向來直言不諱反對美國援助烏克蘭。他一再表示，自己「並不關心烏克蘭」。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1131028

影片來源：The Tim Dillon Show
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