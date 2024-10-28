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賀錦麗重結盟、川普以美為先 兩人全球願景迥異

2024/10/28 11:54（10/28 12:29 更新）
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美國民主黨候選人賀錦麗（左）與共和黨總統候選人川普（右）。（左圖取自facebook.com/KamalaHarris，右圖取自facebook.com/DonaldTrump）
美國民主黨候選人賀錦麗（左）與共和黨總統候選人川普（右）。（左圖取自facebook.com/KamalaHarris，右圖取自facebook.com/DonaldTrump）
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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨候選人川普描繪的世界願景截然不同，11月5日大選的結果有可能劇烈改變美國對烏克蘭和其他夥伴的政策。

法新社報導，現任副總統賀錦麗大致會延續總統拜登的政策，但她特別在中東議題上試圖做出更多細微差異；而若川普再度執政，可能意味著美國當前外交政策將大幅轉彎。

● 中國與台灣

美國兩黨決策人士都曾提到，中國是長期第一大挑戰者，但他們在言辭和態度上採取不同做法。

川普在政治演說中頻頻抨擊中國，並矢言對中國商品課徵重稅，希望藉此提振國內製造業。但他也曾說，他對於和中國國家主席習近平做交易持開放態度。

現任民主黨籍總統拜登在某些方面比川普更積極，例如全面禁止出口高科技晶片。

賀錦麗強調川普在總統任內不願採取類似措施，指責他「基本上出賣了我們」，讓中國軍方從美國技術中獲益。

川普還提議台灣應支付保護費，把美國比擬為保險公司，這番話在台灣引起緊張不安。

賀錦麗則承諾維持現狀，稱「我們支持台灣自我防衛，這符合我們的長期政策」。

● 烏克蘭

少有議題能像烏克蘭這樣讓兩名候選人產生這麼明顯的歧見。

川普對美國援助烏克蘭數十億美元嗤之以鼻，他認為俄羅斯註定會贏得俄烏戰爭。他曾對俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）表達讚賞；蒲亭近期也稱許川普「真誠」想終結這場衝突。

川普的幕僚曾建議利用美援逼迫烏克蘭割讓領土，以迅速終結戰爭。

川普也嘲諷烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）是「最強推銷員」，意指澤倫斯基遊說美國提供軍事援助；但兩人也曾於今年9月有過一次友好會面。

賀錦麗則矢言繼續支持烏克蘭，並在今年9月與川普辯論時說，「如果川普當上總統，蒲亭現在就會安坐基輔」。

● 中東

賀錦麗與川普都支持以色列，但在施壓以色列停止戰事的程度上有不同意見。以色列去年10月遭巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）突襲，隨即對加薩展開報復攻擊，衝突後來蔓延到黎巴嫩，近期以色列與伊朗也互相攻擊。

賀錦麗和拜登一樣明確表示，她會繼續提供武器給以色列，與民主黨左翼為了保護平民而要求武器禁運的呼聲保持距離。

但賀錦麗也呼籲巴勒斯坦「自決」，並稱以色列擊斃哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）是終結加薩戰爭的契機。

川普的共和黨基本盤堅決支持以色列，他指責拜登政府不公平地企圖約束以色列，還說他經常與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）交談。

川普過去在總統任內採取一連串具有里程碑意義的行動，包括將美國大使館從特拉維夫遷至極具爭議的耶路撒冷，並鼓勵阿拉伯國家承認以色列。

但他與尼坦雅胡的關係也一言難盡，他曾批評尼坦雅胡加入其他全球領袖的行列，承認拜登贏得2020年美國總統大選；儘管證據確鑿，川普仍拒絕接受當年敗選結果。

● 其他美國盟友

川普與兩黨歷任總統大相逕庭的是，他質疑北大西洋公約組織（NATO）的用處。

川普今年2月甚至說，他會鼓勵俄羅斯對那些不拿出更多防衛費用的北約盟國「為所欲為」。

賀錦麗則與拜登一樣承諾與盟國合作並力挺北約。

川普在第一次執政時已表明，他隨時會打破他不喜歡的國際協議，包括與伊朗簽署的核協議。

他也預計會主張美國對拉丁美洲左翼領袖強硬施壓，尤其是古巴和委內瑞拉；但拜登和賀錦麗也未太偏離他這樣的做法。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1131028

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