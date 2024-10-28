本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
京華城案應曉薇涉收賄圖利 北院裁定延長羈押2個月
首頁 / 國際
2024美國大選
即時新聞
新聞專題
即時新聞4/211
首頁 / 國際

美國大選現提前投票熱潮 分析：積極選民無法代表未決選票

2024/10/28 06:59（10/28 08:47 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
至投票日前，美選提前投票選民預計將超過5000萬人。中央社記者廖漢原紐約攝 113年10月28日
至投票日前，美選提前投票選民預計將超過5000萬人。中央社記者廖漢原紐約攝 113年10月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖漢原紐約27日專電）美國各州陸續展開提前投票．由於選情激烈，非搖擺州也出現排隊熱潮，全美預計超過5000萬張選票將在投票日前進入票箱，不過提早進入票箱的選票無法代表整體選民。

民主黨副總統候選人華茲（Tim Walz）今天在拉斯維加斯出席造勢活動，希望更多支持者提前投票。拉斯維加斯位於搖擺州內華達州，兩陣營都宣稱提前入櫃選票有斬獲，搖擺州提前投票數對本屆選舉結果至關重要。

2020年曾質疑提前與郵寄投票可信度的共和黨總統候選人川普（Donald Trump）也大聲疾呼支持者儘早投票，積極投入搖擺州造勢行程。

2024美國總統選舉預計約有2億3900萬合格選民，兩黨選情激烈，包括紐約州、紐澤西州等非搖擺州週末起加入提前投票陣容。

預計全美在選前倒數第2個週末，約3000萬選民將完成提前投票，至投票日前，約有5100萬名選民將完成投票。

民主黨與共和黨分別宣稱在搖擺州密西根州、喬治亞州領先，部分媒體也對提前投票選民進行民調，不過提早投票選民可代表全數選民嗎？

政治網站Politico分析，提前投票選民無法代表投票當天全數進入票箱的選票，他們通常較年長、熱衷時事、政治傾向明確，無法代表搖擺州的獨立選民意向。

此外，在選情渾沌下，不在籍郵寄選票也成為搖擺州勝負關鍵，共和黨內仍有不少人反對非投票日與郵寄投票。Politico指出，約有60%提出不在籍郵寄的選票已經寄達，傳統上民主黨支持者對此意願較高。民主黨評估，密西根州底特律約2/3民主黨登記的郵寄選票已經收到。（編輯：唐佩君）1131028

紐約州選民26日起展開提前投票，圖為位於紐約布魯克林藝術博物館的投票所。中央社記者廖漢原紐約攝 113年10月28日
紐約州選民26日起展開提前投票，圖為位於紐約布魯克林藝術博物館的投票所。中央社記者廖漢原紐約攝 113年10月28日
全美各州提前投票陸續展開，圖為紐約布魯克林區選民展示已投票貼紙。中央社記者廖漢原紐約攝 113年10月28日
全美各州提前投票陸續展開，圖為紐約布魯克林區選民展示已投票貼紙。中央社記者廖漢原紐約攝 113年10月28日
#Politico
#川普
#民主黨
#共和黨
#拉斯維加斯
#美國
#密西根州
#華茲
#美選速報
#美選分析
延伸閱讀
川普民主黨大本營紐約造勢 兩陣營支持者緊繃美選戰最後階段 賀錦麗陣營將赴7大搖擺州催票搖擺州未決選民動向漸清晰 民主黨可能丟參院多數民主黨票倉底特律分裂 非裔、穆斯林寧投第三勢力美國大選川普賀錦麗決戰7大搖擺州 選情剖析一次看
Politico
遏制中國廉價傾銷 歐盟將制定更嚴格氫能補助規則瑞士國防部委託報告建議 修改中立政策並提高軍費
華茲
挺以色列憂選票流失 華茲固票：承諾讓穆斯林入閣美國副總統辯論氣氛友好講理 令選民耳目一新
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
川普民主黨大本營紐約造勢 兩陣營支持者緊繃
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：