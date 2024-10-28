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川普民主黨大本營紐約造勢 兩陣營支持者緊繃

2024/10/28 01:31（10/28 09:45 更新）
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美國共和黨總統候選人川普27日在紐約市中心麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉行造勢大會，支持者聚集。中央社記者廖漢原紐約攝 113年10月28日
美國共和黨總統候選人川普27日在紐約市中心麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉行造勢大會，支持者聚集。中央社記者廖漢原紐約攝 113年10月28日
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（中央社記者廖漢原紐約27日專電）美國共和黨正副總統候選人川普與范斯今天在民主黨鐵票區紐約市舉行造勢大會。這場非典型大型選舉活動旨在吸引輿論焦點，無意改變紐約州選情。紐約市警高度戒備，避免兩陣營支持者發生衝突。

前總統川普陣營在藍州紐約州的紐約市中心麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉行造勢大會，全美各地遠道而來的大批川粉，半夜在會場外排隊等待進場。

由於人流龐大，紐約市警局在會場周邊大規模封路。川普出身於紐約市皇后區（Queens），管理精華地段數棟大樓，前第一夫人梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）與兒子拜倫．川普（Barron Trump）居住在第5大道的川普大樓（Trump Tower）。

美國共和黨總統候選人川普27日在紐約市中心麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉行造勢大會，一名持川普旗幟支持者前往造勢活動會場。中央社記者廖漢原紐約攝 113年10月28日
美國共和黨總統候選人川普27日在紐約市中心麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉行造勢大會，一名持川普旗幟支持者前往造勢活動會場。中央社記者廖漢原紐約攝 113年10月28日

川普陣營史無前例於投票日倒數前在非搖擺州舉行活動，著眼於全美主流媒體總部位在紐約將吸引報導焦點，他將在活動中發表參選的最後宣言。

一名活動志工表示，因為移民、經濟、外交政策等，若川普當選會讓新聞再度有趣，過去新聞看來真的很無聊，「大家都同意（現任總統）拜登與（現任副總統）賀錦麗（Kamala Harris）不是有趣的人…希望每天早上起床時有人可以期待，新聞有強勢的訪談」。

他說，賀錦麗不具總統素質，沒人可以想像她是三軍統帥。這是大家不喜歡她的原因。

麥迪遜花園廣場平日舉行職籃賽事與大型演唱會，可容納近2萬名觀眾。范斯（J.D. Vance）、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）、國會議長強生（Mike Johnson）、已退選的無黨籍候選人小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）與競選陣營要角川普家人等，將在集會中發表談話。

看到有那麼多紐約人出席活動，紐約長島區一名支持者不禁表示，「因為都是一家人，今天團結一致」。她認為民主黨的政策是錯誤方向，美國必須向前，讓美國再次偉大。

川普陣營人士強調，川普在活動中將強調，因為自己的出身，他不會過於政治算計。他將批評民主黨政府經濟政策造成通膨、移民與邊界安全問題，以及美國領袖無法領導國際秩序等，矢言如果當選將解決這些問題。（編輯：何宏儒）1131028

美國共和黨總統候選人川普27日在紐約市中心麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉行造勢大會，川普的韓裔支持者在會場外高喊支持。中央社記者廖漢原紐約攝 113年10月28日
美國共和黨總統候選人川普27日在紐約市中心麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉行造勢大會，川普的韓裔支持者在會場外高喊支持。中央社記者廖漢原紐約攝 113年10月28日
美國共和黨總統候選人川普27日在紐約市中心麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉行造勢大會，電子看板顯示Dream Big Again川普宣傳口號。中央社記者廖漢原紐約攝 113年10月28日
美國共和黨總統候選人川普27日在紐約市中心麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉行造勢大會，電子看板顯示Dream Big Again川普宣傳口號。中央社記者廖漢原紐約攝 113年10月28日
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