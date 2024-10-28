川普造勢引用雷根名言 問紐約群眾「過去4年你過得好嗎」 [影]

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（中央社記者廖漢原紐約27日專電）美國共和黨總統候選人川普今天在紐約舉行造勢活動發表長篇演說，他使用前總統雷根的名言「過去4年你過得好嗎？」開場，批評拜登與賀錦麗政府造成美國史上最嚴重的通膨，他繼續加碼，當選後將增加更多免稅項目。

川普（Donald Trump）在家鄉紐約曼哈頓麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉行大型造勢活動，紐約州為民主黨鐵票區，川普陣營少見的在藍州造勢，吸引各地川粉到場。

極少在公開場合現身的前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）、連續多日助選的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、國會議長強森（Mike Johnson）、小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）、職業摔角選手浩克霍根（Hulk Hogan）與競選陣營要角艾瑞克川普（Eric Trump）等人助講。

川普早前在Podcast主持人喬羅根（Joe Rogan）的節目進行3小時訪談後，在活動中發表長達1個半小時的長篇演說。他引用前總統雷根（Ronald Reagan）的名言開場「過去4年你過得比較好嗎？」並用自己的實境節目台詞說「賀錦麗，妳被炒魷魚了！滾蛋！」，強調「夢再做大一點」。

特斯拉執行長馬斯克（圖）27日為川普造勢活動助講。（路透社）

川普在選前9天的演說不斷重複，美國嚴重通膨讓中產階級日子難以為繼，非法移民造成犯罪危機，總統在國際間不受重視，除了小費、加班費與長者社會安全基金收益不徵稅外，加碼提出照護父母與至親的支出免稅。

此外，購買美國製汽車貸款可抵稅，上任後一年內能源價格減半，廠房移出美國的業者將面臨高賦稅，對中國等高關稅國家以眼還眼，不會為保護美國而道歉，讓「美國再次可負擔」。

川普說，全球從委內瑞拉到剛果等多國罪犯進入美國，美國已被占領，連紐約時報廣場都無法倖免。如果當選，將快速遣返非法移民，上任第一天就會進行大型遣返。

美國多州已陸續提前投票，川普指在多個搖擺州領先並創下紀錄，呼籲支持者盡速投票，迎回白宮。

川普演說期間，會場外有不少抗議人士聚集，高舉川普不適任，罪犯與法西斯等標語，紐約市警架起拒馬，避免雙方發生衝突。（編輯：韋樞）1131028

美國共和黨總統候選人川普27日在紐約市中心麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）舉行造勢大會，一名持川普旗幟支持者前往造勢活動會場。中央社記者廖漢原紐約攝 113年10月28日

反川普人士在共和黨紐約造勢活動期間聚集抗議，警方隔開雙方人馬。中央社記者廖漢原紐約攝 113年10月28日