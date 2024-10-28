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川普極端言論不奇怪 賀錦麗批法西斯主義者恐失焦

2024/10/28 08:50（10/28 09:01 更新）
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美國總統大選選戰進入倒數衝刺，民主黨總統候選人賀錦麗轉而猛烈攻擊對手共和黨的川普。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年10月28日
美國總統大選選戰進入倒數衝刺，民主黨總統候選人賀錦麗轉而猛烈攻擊對手共和黨的川普。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年10月28日
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（中央社記者張欣瑜舊金山27日專電）美國民主黨總統候選人賀錦麗預計選前倒數一週於華府發表「終結辯論」，她近日猛攻對手川普是法西斯主義者。「財經內幕」引述不同人士評論，指出此策略恐無法奏效，且選民已對川普的極端言論習以為常。

美國總統大選競選進入最後衝刺階段，兩黨總統候選人近日直搗對手票倉。民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）25日與流行樂天后碧昂絲（Beyonce）現身德州休士頓，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）27日於家鄉紐約舉行造勢大會。

美國媒體「財經內幕」（Business Insider）資深政治記者葛瑞菲斯（Brent Griffiths）評論指出，近期民調仍顯示，選民最關注的議題是經濟民生，賀錦麗在競選尾聲明顯採取與現任總統拜登（Joe Biden）相同的策略，猛烈批評川普，這種作法存在風險。

自從「紐約時報」報導川普執政時期的白宮幕僚長凱利（John Kelly）指出川普符合「法西斯主義者」的定義，賀錦麗便以此為競選宣傳並製作競選廣告在電視播放。

「財經內幕」指出，賀錦麗將在大選前一週、29日於華府發表「終結辯論」，地點與川普在2021年1月6日發表談話時相同，支持者在他談話結束後不久便闖入國會大廈。

華府共和黨策士彭季恩（Ron Bonjean）認為，賀錦麗傳達的訊息起不了太大作用，因為拜登過去已經嘗試且效果不佳。

根據過去數個月以來的民調顯示，民主雖然重要但經濟仍是選民最關注的議題，紐約時報/謝納學院（New York Times/Siena College）25日發布調查顯示，在民主議題方面，賀錦麗領先川普6個百分點，但選民更加信任川普能夠處理經濟問題。

2012年曾任羅姆尼（Mitt Romney）競選策士的威廉斯（Ryan Williams）認為，賀錦麗加大力道攻擊川普將無法與選民產生共鳴，「這是一個相當灰暗且有些消極的選戰終結訊息，與她剛參選時的情況迥異，當時她是以正能量和喜悅為競選主軸。」

川普競選以來，對賀錦麗的攻擊言論從未停止，不但稱她「愚蠢」、是個「瘋子」，也曾以「法西斯主義者」來形容她。川普也批評前幕僚長凱利是下等人（LOWLIFE）。

但是差別在於，川普的極端言論已司空見慣，新罕布什爾州州長蘇努努（Chris Sununu）接受美國有線電視新聞網（CNN）訪問時就表示，「不幸的是，這些極端行為和言論，對於像川普這樣的候選人來說，已經被選民接受，並融入他們的投票考量中。」

不過，部分賀錦麗競選團隊外的人士則肯定「以共和黨人說法攻擊川普」的策略。

民調專家羅斯史密斯（Evan Roth Smith）認為，當共和黨人批評自己的同黨成員時，特別是不只一個人這麼做的時候，比起外人或其他黨派的批評更具有說服力。（編輯：韋樞）1131028

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