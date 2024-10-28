終生共和黨員含淚投賀錦麗 高喊反川普、拒極右基督教民族主義

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（中央社記者石秀娟華盛頓28日專電）「我2016年投川普，我錯了…」律師尼克斯18歲起就是共和黨鐵粉，數十年在搖擺州賓州幫共和黨深耕拉丁裔社群，2020年含淚投給拜登。今年，他和許多「前川普選民」投入反川普運動，只能含淚投賀錦麗。

62歲的尼克斯是墨西哥裔律師，長期是共和黨在賓州的拉丁裔代言人。川普（Donald Trump）上個任期讓他非常失望，上次選舉他首度投民主黨、現任總統拜登（Joe Biden）。他說：「川普對我們國家是很大的威脅」。

組織「反對川普當選」運動

一群共和黨員在今年春天組成「共和黨選民反對川普」（Republican Voters Against Trump，RVAT）運動，在全美50州豎起大型廣告看板，尼克斯就是看板特寫的其中一名前川普選民。他的看板寫著：「我不會投給被判有罪的重罪犯」。

尼克斯25日接受中央社視訊訪問時說，他正盡一切所能，盼說服共和黨員，即使他們需要「捏住鼻子」（hold your nose，指極不情願）才能投給民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris），也要投給她，才能「拯救我們的民主」。

中央社也訪問威斯康辛州的資深共和黨員倫茲（Ethan Lenz）及密西根州的薩孟德（Damian Salmond）。他們都是前川普選民，近期參加「共和黨選民反對川普」的巴士拉票行程，希望在搖擺州多幫賀錦麗拉到幾張票。

川普2020年連任失敗，他不認輸，質疑作票。隔年1月6日國會正開會認證各州開票結果，數千名川普支持者聚集抗議，川普在台上說：選舉被「偷走」，並要群眾從賓州大道走向國會山莊，他也會跟著一起去，「把國家拿回來」。

一群共和黨員選民組成「共和黨選民反對川普」運動，自5月起在全美50州買下廣告看板，圖為賓州律師尼克斯。（尼克斯提供）中央社記者石秀娟華盛頓傳真 113年10月28日

前支持者：很久沒跟爸媽說話

2021年1月6日當天，群眾利用國會山莊最初警力不足之際，闖入大搞破壞，當時主持會議的副總統彭斯（Mike Pence）、眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）被安全人員帶走，參、眾議員、助理也用各種方式躲藏，避免被暴民發現。

川普去年8月因干擾國會認證選舉結果，遭起訴4項重罪，目前仍在審理中。暴動案造成1員警、4民眾死亡，之後有4員警疑因創傷壓力自殺。

尼克斯說，自那之後，共和黨有人要他幫忙助選，他都先問:「2020年誰贏？川普有沒有煽動暴動？」仍相信川普「大謊言」的人，他就不會幫。

他說，他之前就寫相關的評論，現在他又上反川普的看板，因此失去很多認識數十年的朋友，「我被冷落、被排斥、被踢出團體、被移出email名單」。

不只如此，尼克斯說，他和太太已經「不談政治」，過去他和住德州的父母每週通電話，父母不能接受他現在做的事，「我們已經很久沒講話了」。而這不只是他個人的故事，川普不認輸，在全國各地「分裂」很多家庭。

「很糟糕，不是嗎？」尼克斯苦笑。但他很擔心川普當選將帶來「災難」。川普「讓美國再次偉大」（Make America Great Again，MAGA）的MAGA集團是極右翼的極端民族主義運動，完全不在乎民主，只想掌握權力。

反對川普重返白宮的共和黨選民組成「共和黨選民反對川普」運動，剛結束搭巴士幫賀錦麗拉票的行程，圖為日前在賓州費城。（「共和黨選民反對川普」提供）中央社記者石秀娟華盛頓傳真 113年10月28日

雷根時代共和黨已變樣

「更糟的是，它帶有基督教民族主義（Christian Nationalism）色彩」。尼克斯說，美國憲法修正案第一條確立「政教分立」，而基督教民族主義主張「宗教納入政府與權力體系」，「這與阿富汗塔利班政權的極右派伊斯蘭主義如出一轍」。

尼克斯說，當政教不再分離，等於消滅、瓦解憲法。最高法院2022年推翻憲法保障墮胎權的「羅訴韋德案」後，已出現協助女性墮胎就會遭致刑責的問題。政教分離的原則若被打破，「未來所有因政教分離才能避免的問題都將浮現」。

「基督教民族主義已經滲入共和黨」。薩孟德也說，有些共和黨人因宗教信仰，無法接受其他想法。「跟他們幾乎無法對話，因為談不下去」。

川普在2020年大選後，在賓州、喬治亞州等搖擺州提出超過60個訴訟官司，聲稱選舉有違規、舞弊或程序問題，但法官均已判定他的指控毫無根據。

以此案為例，薩孟德說，他與支持川普的共和黨員交談，「十之八九都是痛苦的」，儘管全國有60個法院判定選舉有效，有些還是川普任內任命的法官，他的支持者仍相信源頭、也就是川普自己散播的「選舉舞弊陰謀論」。

薩孟德表示，川普主義者堅決反對墮胎的想法，這也不是他認同的共和黨理念。反墮胎者基於受孕即是生命開始的基督教信仰，這很好，「但並不是所有美國人都是宗教信徒，我們需要尊重每一個人的權利」。

薩孟德說，共和黨的理念是重視個人權利，共和黨主張低稅負、小政府、少干預，民眾自由做自己想做的事。自由也是美國的價值，自由就是「有選擇的權利」。

「要讓自由得以實現，我們需要接受一些我們不喜歡的事，因為選擇比法律更重要，這是我認識的共和黨，如今似乎已經不再是這樣了」。

密西根州選民薩孟德（左）參加「共和黨選民反對川普」舉辦的座談。他說，要實現自由，每個人需要接受不喜歡的事，自由是有選擇的權利。（「共和黨選民反對川普」提供）中央社記者石秀娟華盛頓傳真 113年10月28日

住在搖擺州威斯康辛州的倫茲（受訪者）說，他不同意賀錦麗大多數主張，但是他要投給賀錦麗，否則川普選上，會出現更多小川普。（倫茲提供）中央社記者石秀娟華盛頓傳真 113年10月28日

倫茲也說，光國會山莊暴動案就足以說明川普「沒有資格當總統」。「川普摧毀我對保守派立場的所有信念、及終生支持的共和黨」。如果他再當選，共和黨將出現更多「仿效川普的人」、更多「小川普」，繼續今天這種混亂局面。

「只有川普被打敗，共和黨才有可能回到我以前支持的樣子。我對這個黨重新回到雷根時代的保守政黨已經沒有太多希望，但我希望它能夠回到那個樣子」。

倫茲說，他支持賀錦麗援助烏克蘭政策，「支持盟友、支持民主」才是「真正的共和黨保守派價值」。除了烏克蘭，對於其他議題，他幾乎都不同意賀錦麗的政見，但他還是會投給她，只有這樣才能讓川普在這次選舉中「徹底失敗」。

他也擔心川普會放棄烏克蘭，若美國在烏克蘭議題退縮，讓俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）拿到他要的，將非常危險，中國很可能會進攻台灣。

抗右翼運動有長路要走

離大選剩8天，川普仍有廣大號召力，外界預期兩位候選人得票將非常接近。

尼克斯說，川普主義崛起的最可能解釋是，川普主義支持者對兩黨都不滿，數十年來感到「被忽視、被遺忘」。每到選舉，政黨就理所當然地認為會拿到他們的選票。不管誰執政，政府的菁英都「只顧著幫助其他國家，卻不關心他們的需求」。

他說，這些選民一直在等待有人來關心他們，川普說的即使都是謊言，卻「正是他們想聽的話」。當他們被兩黨輕忽時，自然會被像川普這樣的民粹主義吸引。

這些終生共和黨員都希望能發揮關鍵影響力。倫茲說：「如果我能在威斯康辛州說服10個人投給賀錦麗，也許就足夠讓她贏下威斯康辛州的選舉人票」。

薩孟德說，他成功說服一名共和黨的朋友，也有朋友來問他意見。有朋友則說，他無法投給賀錦麗，但會在選票寫下薩孟德的名字，「這讓我非常感動」。

川普近期曾說，他如果落選，將不再參選。但川普主義不見得就會削弱。尼克斯指出，川普陣營已經「先發制人」提出超過90項質疑選舉的訴訟案。選舉不會到投票日就落幕，屆時「將會開始一個非常醜陋的鬥爭」。

尼克斯說，一旦基督教民族主義政治勢力崛起，就不會輕易消失，他們相信自己是在執行「上帝的任務」。川普已經打開這股運動的大門，可能到2032年的大選，美國都還會繼續跟這股極右基督教民族主義運動對抗。（編輯：周永捷）1131028