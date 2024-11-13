共和黨距眾議院過半只差2席 離完全執政更進一步

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國總統當選人川普所屬的共和黨今天朝贏得聯邦眾議院多數席次再進一步，共和黨若順利拿下國會參眾兩院，川普明年1月重返白宮時在推動議程上將更加順利。

路透社報導，艾迪生媒體研究機構（Edison Research）預測，共和黨在眾議院435席至少拿下216席，距離過半的218席僅一步之遙。民主黨目前贏207席，另有12席尚未開出。

艾迪生媒體研究機構預測，共和黨籍眾議員瓦拉道（David Valadao）和民主黨眾議員李文（Mike Levin）成功連任，這兩位都是加州選區的議員。

共和黨已在100席的聯邦參議院拿到至少52席，艾迪生媒體研究機構尚未預測賓州選情，但美聯社和部分美國媒體上週預測共和黨人麥考米克（David McCormick）將在賓州擊敗民主黨籍現任參議員凱西（Bob Casey）。

共和黨在參院雖搶下過半席次，卻未達推進大部分立法所需的60票門檻，意味著民主黨明年仍將握有一定的影響力。

不過，保住眾院多數，將讓共和黨有著全面性權力來推行大規模減稅、放寬能源管制及加強邊境安全控制等政策。

眾院尚未開出的12席大多落在西部各州競爭激烈的選區，這些地方的計票速度向來比全美其他地區慢。

共和黨參議員明天將開會來決定由誰來出任2025年參院多數黨領袖。目前德州的柯寧（John Cornyn）、南達科他州的圖恩（John Thune），以及佛羅里達州的史考特（Rick Scott）都已表態有意接下麥康奈（Mitch McConnell）退休後的懸缺。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1131113