川普回鍋美中若加深懷疑 星學者：星國斡旋迎挑戰

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（中央社記者吳昇鴻新加坡6日專電）美國共和黨總統候選人川普自行宣布當選總統。他強調美國優先、施行單邊主義的立場可能影響東南亞國家。新加坡學者今天表示，川普上任後，短期內美中雙方若加深彼此懷疑，新加坡能否如過去居間斡旋可能有挑戰。

川普（Donald Trump）過去執政時強調美國優先，如今川普將重掌白宮，可能延續不參與經濟結盟、施行單邊主義與貿易制裁手段等作為，若再掀起新一波貿易大戰，仰賴貿易及全球化的東南亞國家可能首當其衝。

外界預測，面對通膨與川普政策壓力的東南亞國家，可能轉向加強與中國合作，進而靠攏中國。新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎告訴中央社，相較於拜登（Joe Biden）時期，川普上任後確實會增加不確定性與變動，但中國本身有其經濟挑戰，未來介入東南亞貿易體系的力道有待觀察。

新加坡總理黃循財日前在國慶群眾大會，談及美中緊張局勢加劇時表示，這將會對星國經濟與區域帶來衝擊，華府與北京之間緊張競爭是地緣政治隱憂，「相互猜疑和不信任將持續，影響國際貿易、安全與合作。身為一個依賴貿易和全球環境穩定的小國，我們定然受衝擊。」

莊嘉穎說，川普對「盟友」態度保留，新加坡是美國重要安全合作夥伴，但非盟友，對美國依賴較少。不過值得注意的是，未來美國若與中國有更多衝突、摩擦態勢，新加坡能否從中尋求更多經濟發展空間將是一項挑戰。

新加坡歷任政府向來希望提升在國際上的重要性，身為重要的國際運輸樞紐，各方代表到新加坡十分便利。從烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）出訪亞洲尋求協助、川普與北韓領導人金正恩過招，到「馬習」會晤，地點都在新加坡。

莊嘉穎表示，短期內，美中雙方若加深懷疑彼此，對於中間人的需求降低，新加坡居間斡旋的空間可能會縮小。對此，他建議新加坡政府須提出面對變動的明確方向。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）資深研究員張嘉松（Alan Chong）曾表示，亞洲國家在外交上更傾向站在「灰色地帶」或持「中間立場」，但川普未試圖了解亞洲及東南亞國家的想法，美國與東南亞原本建立的關係可能會趨向冷淡。（編輯：韋樞）1131106