本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖輯／美國總統大選開票兩樣情 川普支持者歡欣、賀錦麗陣營低迷
首頁 / 國際
2024美國大選
選情分析
新聞專題
選情分析1/74
首頁 / 國際

川普回鍋美中若加深懷疑 星學者：星國斡旋迎挑戰

2024/11/6 18:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻新加坡6日專電）美國共和黨總統候選人川普自行宣布當選總統。他強調美國優先、施行單邊主義的立場可能影響東南亞國家。新加坡學者今天表示，川普上任後，短期內美中雙方若加深彼此懷疑，新加坡能否如過去居間斡旋可能有挑戰。

川普（Donald Trump）過去執政時強調美國優先，如今川普將重掌白宮，可能延續不參與經濟結盟、施行單邊主義與貿易制裁手段等作為，若再掀起新一波貿易大戰，仰賴貿易及全球化的東南亞國家可能首當其衝。

外界預測，面對通膨與川普政策壓力的東南亞國家，可能轉向加強與中國合作，進而靠攏中國。新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎告訴中央社，相較於拜登（Joe Biden）時期，川普上任後確實會增加不確定性與變動，但中國本身有其經濟挑戰，未來介入東南亞貿易體系的力道有待觀察。

新加坡總理黃循財日前在國慶群眾大會，談及美中緊張局勢加劇時表示，這將會對星國經濟與區域帶來衝擊，華府與北京之間緊張競爭是地緣政治隱憂，「相互猜疑和不信任將持續，影響國際貿易、安全與合作。身為一個依賴貿易和全球環境穩定的小國，我們定然受衝擊。」

莊嘉穎說，川普對「盟友」態度保留，新加坡是美國重要安全合作夥伴，但非盟友，對美國依賴較少。不過值得注意的是，未來美國若與中國有更多衝突、摩擦態勢，新加坡能否從中尋求更多經濟發展空間將是一項挑戰。

新加坡歷任政府向來希望提升在國際上的重要性，身為重要的國際運輸樞紐，各方代表到新加坡十分便利。從烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）出訪亞洲尋求協助、川普與北韓領導人金正恩過招，到「馬習」會晤，地點都在新加坡。

莊嘉穎表示，短期內，美中雙方若加深懷疑彼此，對於中間人的需求降低，新加坡居間斡旋的空間可能會縮小。對此，他建議新加坡政府須提出面對變動的明確方向。

新加坡拉惹勒南國際關係學院（S. Rajaratnam School of International Studies）資深研究員張嘉松（Alan Chong）曾表示，亞洲國家在外交上更傾向站在「灰色地帶」或持「中間立場」，但川普未試圖了解亞洲及東南亞國家的想法，美國與東南亞原本建立的關係可能會趨向冷淡。（編輯：韋樞）1131106

#中國
#東南亞
#莊嘉穎
#新加坡
#美選分析
川普
川普勝選美中角力將加劇 中國準備迎接更多競爭川普勝選美元狂飆 新台幣爆量重貶2.07角
莊嘉穎
莫迪訪新加坡 星學者：加強供應鏈連結推動對印投資中非合作論壇將登場 中國產能過剩欲爭取市場
選情分析
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美選民結構洗牌 民調：獨立選民占比首超民主黨
172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：