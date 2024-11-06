美選民結構洗牌 民調：獨立選民占比首超民主黨
2024/11/6 15:25
（中央社華盛頓5日綜合外電報導）艾迪生媒體研究機構出口民調數據顯示，在今天美國總統大選選民當中，自認無黨無派者首度超過民主黨選民人數，且總數與共和黨選民相當。
路透社報導，這是自從艾迪生媒體研究機構（Edison Research）於2004年開始進行出口民調以來，無黨無派選民在所有選民當中的占比首度超過美國兩大政黨之一。
艾迪生媒體研究機構這項最新出口民調顯示，無黨無派選民比例為34%，和共和黨選民占比相同，民主黨選民的比重則是32%。
相較於2020年大選時占比僅26%，無黨無派選民的比例如今增加了8個百分點。
與2020年的情況一樣，獨立選民這次大選有支持民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）的傾向，不過共和黨候選人川普今年爭取到更多游離選民支持。約5成獨立選民表示投票給賀錦麗；投給川普的占45%，比上次大選增加4個百分點。（譯者：何宏儒/核稿：李佩珊）1131106
- 美選民結構洗牌 民調：獨立選民占比首超民主黨2024/11/06 15:25
- 2024/11/05 23:16
- 2024/11/05 22:14
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
關鍵賓州郵寄選票認定費時 美選計票料將拖延