權衡利弊下 以色列總理尼坦雅胡盼川普重掌白宮

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（中央社耶路撒冷27日綜合外電報導）美國總統大選進入最後衝刺階段之際，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）可能正在祈禱美國前總統、共和黨總統候選人川普（Donald Trump）重返白宮。

法新社報導，川普上次執政期間，曾採取多項對尼坦雅胡有利的政策。但在本次11月5日大選投票日之前，川普屢次就中東政策發出複雜、不明確的訊息。

川普的言論從鼓勵尼坦雅胡轟炸伊朗核設施，到直言批評以國領袖。他還宣稱，「如果我是（美國）總統，（2023年）10月7日（哈瑪斯對以國）的攻擊就不會發生」，還說他將向以國施壓以終結戰爭。

不過，分析人士認為，這些不明確的政策宣示，再加上川普「讓美國再次偉大」的競選口號，都正中尼坦雅胡下懷。

川普一向秉持孤立主義政策。一旦他再度成為總統，可能給予尼坦雅胡更多空間，以因應加薩走廊（Gaza Strip）和黎巴嫩的衝突。

耶路撒冷希伯來大學（Hebrew University of Jerusalem）政治學教授拉哈特（Gidon Rahat）告訴法新社，「美國大選是尼坦雅胡設定的里程碑之一。他正祈禱川普獲勝，他認為這將給他很大的行動自由，讓他能夠做他想做的事。」

曾任尼坦雅胡幕僚長，目前為政治評論員的布辛斯基（Aviv Bushinsky）也表示，「他與（美國）共和黨人打交道的經驗非常好…反觀民主黨人對他的態度強硬許多。」

尼坦雅胡擔任總理的17年裡，只與1位共和黨籍美國總統交過手，那就是川普。

在上個總統任期內，川普曾採取多項舉措，提升尼坦雅胡在國內的地位，也翻轉了華府對以國的一些長期政策。

以色列聲稱耶路撒冷是以國不可分割的首都，川普就將美國大使館遷至耶路撒冷，並承認以國對其占領的戈蘭高地（Golan Heights）的主權，還協助推動以國與3個阿拉伯國家的關係正常化。

針對以國宿敵伊朗，川普任內讓美國退出與伊朗的核協議，並重新對伊朗實施嚴厲的經濟制裁。

相較之下，美國總統拜登（Joe Biden）雖堅稱自己對以國的支持如「鋼鐵般堅定」（ironclad），但長期以來他與尼坦雅胡關係冷淡，還屢次警告尼坦雅胡不要攻擊伊朗的石油生產和核設施，這點與川普大不相同。

布辛斯基說，對尼坦雅胡而言，川普帶來的利益很明顯，雖然他「具有不可預測性，但我認為尼坦雅胡願意承擔這個風險。」（譯者：紀錦玲/核稿：施施）1131027