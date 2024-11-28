賀錦麗內部民調沒領先過 人員卻被蒙鼓裡繼續幫募款

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）核心幕僚昨天透露，美國副總統賀錦麗選前內部民調從沒贏過川普，但這樣的結果顯然從未公開，幫忙募款的幕僚今天訝異地說，這和他們聽到的完全不一樣。

民主黨全國財務委員會成員、賀錦麗陣營募款人李林笛（Lindy Li）今天對福斯新聞數位頻道（Fox News Digital）表示：「當時我們聽到的不是這樣。」

「他們斬釘截鐵地告訴我們，她有機會贏，甚至可以說會贏。我甚至還聽到，賓州選情似乎不錯，我們會贏3到4個搖擺州。」

「選前之夜…他們跟我們說，我們會拿下愛荷華州。」

但賀錦麗的高級幕僚普洛夫（David Plouffe），昨天在前總統歐巴馬幕僚主持的節目Pod Save America中，卻是有著截然不同的分析。

他在昨天播出的節目中告訴主持人：「投票當天，我們沒有得到我們需要的好運。」

「我認為這讓大家跌破眼鏡，因為9月底、10月初公布的民調，讓我們看到的是我們從未見過的領先優勢。」

李林笛說，選戰期間，高級幕僚顯然都知道賀錦麗民調落後，但其他相關單位似乎卻被蒙在鼓裡，包括幫忙向金主募款的那些人。

李林笛說，掩蓋這類資訊「絕對」不正常。

她說，由於賀錦麗陣營傳達的選情與實際狀況相去甚遠，往後將得重新贏得捐款人的信任，「但一些非固定的捐款人可能就會說，實在沒辦法」。

「他打敗她不意外，意外的是他以這麼大的幅度打敗她，連勢均力敵都談不上，可說是毫無懸念。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1131128