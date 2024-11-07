低估川普票源成長 民調再一次看走眼

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）選前民意調查低估川普連續3次角逐美國總統大位的民意支持度，原估川普將與賀錦麗打成五五波，但最終川普在激戰州贏了賀錦麗。

法新社報導，川普勝選是因為許多族群與地區的支持度大幅成長，但專家表示，許多州的選舉結果與2020年有明顯差異，民調機構卻沒能正確預測出來。

喬治城大學（Georgetown University）政治學教授貝里（Michael Bailey）表示：「他們在激戰州的表現不錯，但…他們沒能提出川普在各族群支持度升高的重要訊息。」

根據「紐約時報」，美國超過90%的郡對這位共和黨億萬富翁的投票率高於2020年。

民調預測，雙方陣營在7個激戰州的差距微乎其微，但截至今天為止的計票結果顯示，川普預計將以1到3個百分點的優勢贏得其中5州。

依照預估趨勢，川普將全數拿下7個激戰州。

維吉尼亞大學（University of Virginia）政治中心的康迪克（Kyle Kondik）表示：「川普可能被稍稍低估了，但我認為民調整體表現相當不錯，這並不是巨大的失誤。」

「民調顯示川普有很大的獲勝機會，而他也贏了。」

●選前預估差距不大

民調機構沒能預測川普2016年會贏，還高估了拜登2020年擊敗川普的差距，連兩次重大失誤之後，今年民調機構的表現備受關注。

AtlasIntel美國民調主管阿茲維多（Pedro Azevedo）表示，這次川普在關鍵州的表現，被低估了大約兩個百分點。

在賓州，RealClearPolitics最新民調顯示川普領先0.4個百分點。截至今天，他領先兩個百分點。

在北卡羅來納州，民調預測川普領先1.2個百分點，他最終則以3個百分點的優勢擊敗賀錦麗。

在威斯康辛州，民調顯示賀錦麗領先0.4個百分點，但預計最終川普會以0.9個百分點的領先拿下。

●無法調整

川普大約10年前登上美國政壇以來，一個問題一直沒有改變，即他有一小部分支持者拒絕參與民調，民調機構也無法準確衡量那部分的影響。

「紐約時報」數據分析師兼民調專家寇恩（Nate Cohn）在選前兩天指出，「紐約時報／謝納學院」（Siena College）最新一次聯合民調顯示，「白人民主黨人回應民調的可能性，比白人共和黨人高出16%」。

他說，這種差距在2024年選戰期間已經擴大。

儘管「紐約時報／謝納學院」等民調機構試圖透過統計調整來彌補缺陷，但顯然不夠。

阿茲維多表示：「民調顯然很大程度低估了川普在西語裔選民中支持度的成長。」他指的是川普在內華達州和佛州取得的勝利超出預期。

他說：「在白人選民族群中也是如此。」雖然大多數民調預計賀錦麗在這一族群的票數會有成長，但川普表現超乎民調預期，在農村地區的支持度也提升。

愛荷華州就是典型的例子，選舉投票日前3天的民調顯示，賀錦麗會在這個堅定的共和黨州以3個百分點的優勢獲勝，但最後，川普以13個百分點之差輕鬆獲勝。

做出愛荷華州這項不準確民調的是謝爾澤公司（Selzer & Co.）創辦人謝爾澤（J.Ann Selzer），她說會出現這樣的差距，可能是選民晚決定造成。

她告訴「狄蒙紀錄報」（Des Moines Register）：「訪問結束後，比較晚決定的選民，可能會在最後幾天選擇川普。」（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1131107