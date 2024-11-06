CNN民調：拉美裔多挺賀錦麗 但幅度縮水

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）的全美出口民調顯示，拉丁美洲裔選民支持民主黨總統候選人賀錦麗的人數超越共和黨候選人川普，但幅度比過去的民主黨候選人都來得小。

民調結果顯示，賀錦麗（Kamala Harris）全美的拉美裔支持率略過50%；相較之下，2020年大選時，時任民主黨候選人、現任總統拜登的拉美裔支持率約65%。

拉美裔男性選民的變化尤其明顯。2020年，他們多數支持拜登，而目前的出口民調顯示，約54%拉美裔男性挺川普。

約6/10拉美裔女性選民表態支持賀錦麗，低於4年前支持拜登的7/10。

CNN的2024年大選出口民調含針對數千名選民進行訪調，對象包括在投票日當天投票，以及提前投票或不在籍投票的選民。

CNN選舉日當天在279個投票所隨機抽樣進行了現場訪調。2萬934名受訪者的樣本結果，誤差為正負2個百分點。（譯者：蔡佳敏/核稿：徐睿承）1131106