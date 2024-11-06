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民調：選民為民主投賀錦麗 為移民與經濟投川普

2024/11/6 10:44（11/6 10:53 更新）
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北加州聖克拉拉郡登記選民超過百萬，包括許多台裔選民。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年11月6日
北加州聖克拉拉郡登記選民超過百萬，包括許多台裔選民。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年11月6日
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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）今天美國總統大選中，選民為了截然不同的動機而把票分別投給民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨候選人川普，反映出美國人在國家面臨哪些難題上，看法明顯分歧。

美聯社報導，廣泛調查全美逾11萬選民的AP VoteCast發現，賀錦麗（Kamala Harris）支持者投票的驅動力是美國民主前景，這顯示出，賀錦麗在選戰尾聲頻頻抨擊川普為「法西斯主義者」的訊息，可能已成功打動選民。

相較之下，川普的支持者大多聚焦在移民和通貨膨脹問題上，這是共和黨籍前總統川普投入選戰以來便反覆強調的兩大議題。川普承諾，關稅措施能促進工廠就業機會回流，而國內石油產量增加不僅有益經濟也能降低物價。

賀錦麗和川普南轅北轍的觀點，使得無論最終是誰入主白宮來領導美國這個世界第一大經濟體和軍事強權，都將面臨重大挑戰。

選民對川普與賀錦麗個人特質的看法也有所不同，他們多半認為川普是更強而有力的領導者，而賀錦麗則在總統所需的道德操守方面略勝一籌。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1131106

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