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締造多項第一 賀錦麗扛責任拚入主白宮

2024/11/3 08:12（11/3 08:41 更新）
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美國民主黨總統候選人賀錦麗創下多個第一的紀錄，她期許為與自己有同樣背景者開創更多機會。圖攝於10月14日造勢活動。 中央社記者石秀娟賓州伊利市攝 113年11月3日
美國民主黨總統候選人賀錦麗創下多個第一的紀錄，她期許為與自己有同樣背景者開創更多機會。圖攝於10月14日造勢活動。 中央社記者石秀娟賓州伊利市攝 113年11月3日
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（中央社記者石秀娟華盛頓3日專電）美國民主黨總統候選人賀錦麗有多個「第一」的頭銜，她視此為責任，常提到媽媽的期許：「要確保妳不是最後一個」。如今「提前」選總統，她穩紮穩打，力拚能成為首位入主白宮的女性亞非裔總統。

美國現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）剛滿60歲。高齡81歲的總統拜登（Joe Biden）7月底因年歲高而退選後，賀錦麗在短時間內凝聚高人氣、高額募款、及民主黨黨代表的背書，約2週內就獲得提名，從副手躍升為總統候選人。

部分原因雖是客觀環境使然，因民主黨必須配合各州的選務日程，儘速確認候選人。但不可忽略的是，賀錦麗這幾年早已積極備戰總統選舉。美國媒體曾報導，她的團隊一直持續建立各行各業的選民資料庫，定期聯繫，隨時可以動員。

記者8月在芝加哥採訪民主黨全代會之際，訪問一家烘焙坊，老闆哈特（Stephanie Hart）也說，賀錦麗2021年拜訪烘焙坊後，每年都寄耶誕卡給員工。這些年輕人對她選總統相當興奮，發想各種創意，主動為她助選。

賀錦麗一投入選戰，網路聲量就暴增。她的爽朗笑聲、與媽媽互動的故事、過去上節目的談話、與民眾跳舞等影片，都成為Z世代年輕人製作迷因、哏圖的題材，掀起的旋風不遜於2008年參選的前總統歐巴馬（Barack Obama）。

賀錦麗1964年出生於加州奧克蘭，父親是來自牙買加的經濟學家、母親是從印度隻身赴美攻讀醫學的乳癌學者。她7歲時父母離異，她和妹妹跟著媽媽，假日才與父親相聚。她經常回憶已逝母親的教誨，可見母親對她的影響深遠。

「妳可能是第一個完成許多事情的人，但務必要確保妳不是最後一個。」這或許是賀錦麗最常提到母親給她的忠告。而這句話對她的意義？賀錦麗曾說：「在我背負的責任中，或許說，是我對自己的期許中，這就是其中之一。」

賀錦麗2003年當選舊金山檢察官後，創下第一位女性、第一位有色人種擔任該職位的歷史。7年後，她當選加州檢察長，獲得同樣殊榮。之後轉戰政壇，2017年當選加州參議員，成為美國參議院第一位南亞裔、第2位非裔女性。

她2020年成為第一位女性、第一位黑人及第一位亞裔副總統，現在有機會打敗共和黨的川普（Donald Trump），成為第一位女性及亞非裔總統。

賀錦麗常用這句話形容她的公共服務生涯：「我只有一個客戶－人民。」她將這份使命感歸因於兒時回印度時，受到祖父母的啟發。祖父參與過印度獨立運動，常向她闡述平等與反貪腐的重要；祖母則走遍印度，向婦女宣導避孕知識。

外界對賀錦麗13年檢察官生涯的表現褒貶不一。她在打擊貪腐、青少年賣淫、企業剝削勞工方面做出成績。她特別以金融危機時處理抵押貸款危機的經驗自豪，在她的堅持下，金融機構將賠償金提高5倍。顯示她力抗財團，捍衛民眾權益。

賀錦麗當時強硬執法，不少民眾僅因犯輕罪即遭起訴；另方面，她沒有致力處理警察暴力執法的問題、曾拒絕調查2名黑人男子分別遭警察槍擊事件、也沒有支持加強對警察問責制度的相關改革，衍生「賀錦麗就是警察」的說法。

賀錦麗選上聯邦參議員2年多後，就投入總統初選，在國會的時間不長。

她就俄羅斯介入美國2016年大選一事，質詢當時的司法部長塞申斯（Jeff Sessions）、在聽證會挑戰獲川普提名爲大法官的卡瓦諾（Brett Kavanaugh），展現檢察官式犀利的風格，據說很多民主黨支持者在電視機前看得拍案叫好。

賀錦麗參與2019年初選，選戰初期即因經費不足，而黯然退出。隔年5月，明尼蘇達州非裔男子佛洛伊德（George Floyd）被一白人警察以膝壓頸致死，引發全國性的抗議潮。這被認爲是拜登選擇賀錦麗為副手的原因之一。

作為副總統，賀錦麗過去3年多的表現本來就較難讓選民留下深刻印象。她投入總統選戰也僅3個多月，要讓選民對她有足夠認識，並不容易。

尤其考慮到種族、性別在美國大選仍是「潛議題」，賀錦麗的選戰只打安全牌，少談認同政治，特別是她主攻實施防止價格哄抬的全國性禁令、減稅、降低生活成本、壯大中產階級、協助中小企業的「機會經濟」等政見，以貼近選民的主要關切，也符合她一路當開路先鋒，不忘幫更多人創造機會的初衷。（編輯：田瑞華/唐佩君）1131103

美國民主黨總統候選人賀錦麗投入公共服務生涯創造許多第一，她參選總統也獲得許多女性高度支持。圖攝於10月14日賓州伊利市的造勢場合。中央社記者石秀娟賓州伊利市攝 113年11月3日
美國民主黨總統候選人賀錦麗投入公共服務生涯創造許多第一，她參選總統也獲得許多女性高度支持。圖攝於10月14日賓州伊利市的造勢場合。中央社記者石秀娟賓州伊利市攝 113年11月3日
民主黨聯邦眾議員克拉克出席民主黨全代會，並呼籲非裔美國人支持賀錦麗。圖攝於8月23日中央社記者石秀娟芝加哥攝 113年11月3日
民主黨聯邦眾議員克拉克出席民主黨全代會，並呼籲非裔美國人支持賀錦麗。圖攝於8月23日中央社記者石秀娟芝加哥攝 113年11月3日
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