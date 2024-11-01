賀錦麗開票夜將返大學母校 霍華德享「非裔哈佛」美名

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（中央社記者石秀娟華盛頓1日專電）美國總統大選5日舉行，民主黨總統候選人賀錦麗力拼成為美國首位女性、亞非裔總統，已宣布將回到華府的母校霍華德大學看開票。該大學有「非裔哈佛」的美名，是非裔美國人的重要據點。

賀錦麗（Kamala Harris）競選辦公室昨天宣布，5日投票結束後，她與副手華茲（Tim Walz）將在霍華德大學（Howard University）舉辦開票之夜。

霍華德大學校園昨天一樣平靜，但很多學生已知道賀錦麗開票之夜將返校的消息。

大二學生迪拉德（Jaiden Dillard）對中央社說，上週學校舉辦校友日，原本賀錦麗要來，「每個人都在討論她，超多人來這要看她，很瘋狂」。後來賀錦麗因選舉行程而臨時缺席。5日也許能看到她，當然興奮，但也會擔心安全。

成立於1867年的霍華德大學是美國最著名的歷史性黑人大學（Historically Black Colleges and Universities，簡稱HBCU，指種族隔離時代為教育非裔學生而成立的學校），這些學校在1950至1960年代的黑人民權運動扮演重要角色。

根據學校介紹，霍華德大學成立至今已頒發超過10萬個學位，也是美國授予非裔博士學生數量最多的學校。超過9成以上都是有色人種的學生。

賀錦麗在1982年進入霍華德大學就讀政治及經濟系，1986年畢業。她曾說，在霍華德唸書的4年，是她的「成長歲月」，她當時參加辯論社、非裔女性姐妹會（Alpha Kappa Alpha Sorority），在這首次接觸政治並愛上政治。

就讀大學部化學系的譚恩（Crystal Taneng）說，作為黑人女性，賀錦麗面臨不少挑戰，但她不讓這些困難阻礙她前進，也成為了霍華德大學的出色代表。

「我認為她是出色的候選人，真的希望她贏。能夠就讀於她畢業的學校，我覺得很榮幸。我期待下週在這見到她。」

迪拉德說，霍華德很重視服務的價值，學生每學期至少要完成20小時的社區服務。非裔美國人社群的「神聖9會」（Divine Nine，指9個歷史悠久的非裔美國兄弟會或姐妹會），有4至5個就起源於霍華德大學。

念運動醫學系的迪拉德說，霍華德最著名的學科是醫學，許多成功的黑人醫生都就讀霍華德的醫學院，醫療領域的聲譽非常好，以嚴格的科學課程而聞名。

迪拉德開玩笑說，賀錦麗若當選，霍華德大學的「學費一定變更貴」。但坦白說，她會覺得非常驕傲，「作為一名黑人女性、霍華德野牛（bison，為霍華德的吉祥物），這證明我真的可以做到任何事情」。

「她（賀錦麗）曾經就讀這所學校，她可能坐在我現在坐的這個座位上，而現在她即將成為美國總統。這讓我很有動力去追夢」，迪拉德說。

在霍華德大學附近人行道賣書的蒙圖（Montu）說，霍華德培養很多人才。他喜歡在這擺書攤，已經超過20年，「這是一個令人振奮的地方」，看到年輕人不斷進來，接受教育、為人類做出貢獻，這才是最重要的，超越其他一切。

蒙圖說，他希望賀錦麗當選，成為年輕女孩的榜樣，妳不必成為演藝人員、不必成為運動員，也可以成為一位政治家，可以對世界有影響力。（編輯：陳承功）1131101

民主黨總統候選人賀錦麗選定開票夜在母校霍華德大學舉行。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年11月1日

民主黨總統候選人賀錦麗大學時期參加的非裔姐妹會Alpha Kappa Alpha Sorority，是非裔社群「神聖9會」之一，也在霍華德大學有代表樹。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年11月1日

蒙圖在霍華德大學附近擺書攤超過20年，看到非裔年輕人源源不斷到這來受教育，這是令人興奮的地方。中央社記者石秀娟華盛頓攝 113年11月1日