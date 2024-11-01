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美總統大選攻防芬太尼危機 母親們痛失愛子挺身而出

2024/11/1 09:51（11/1 11:01 更新）
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美國婦女利奧波德（左）的兒子崔佛（右）2019年服用混有過量芬太尼的氧可酮（Oxycodone）藥丸後，被發現陳屍宿舍。利奧波德此後積極投入宣導正確資訊，盼拯救無辜生命。（Michelle Leopold提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 113年11月1日
美國婦女利奧波德（左）的兒子崔佛（右）2019年服用混有過量芬太尼的氧可酮（Oxycodone）藥丸後，被發現陳屍宿舍。利奧波德此後積極投入宣導正確資訊，盼拯救無辜生命。（Michelle Leopold提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 113年11月1日
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（中央社記者張欣瑜舊金山1日專電）美國芬太尼危機受疫情衝擊失控，許多母親痛失愛子，有人怪罪拜登政府對邊境安全沒有作為是罪魁禍首，也有人認為共和黨推動錯誤論述對解決危機毫無幫助。

美國總統大選進入倒數，搖擺州內華達州的川粉魯爾斯（Jack Luhrs）談到芬太尼，口徑與共和黨總統候選人川普（Donald Trump）一致，「拜登和賀錦麗打開了邊境大門，就像颶風過後，北卡羅來納州的人都沒有獲得援助，因為錢都拿來安置移民了」。

芬太尼危機在此次選舉中與邊境和移民議題緊扣，成為選民關注的焦點之一。

根據彭博與美國市調公司「晨間諮詢」（Morning Consult）發布的民調顯示，在7個關鍵搖擺州，80%選民認為芬太尼濫用是「非常重要」或「有些重要」的議題。

芬太尼（Fentanyl）是一種強效合成鴉片類藥物，美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據顯示，使用過量芬太尼是造成美國18歲至45歲民眾死亡的「主要原因」。2021年，致死人數驟增至8萬411人，數字是伊拉克和阿富汗戰爭陣亡美軍人數的10倍多。

選戰期間，川普主打邊境安全牌，稱芬太尼危機是邊境管制過於鬆散、讓非法移民有機會偷渡毒品所導致，引起不少人共鳴，當中包括因芬太尼失去孩子的母親。

受害者母親力挺不同候選人

7月16日，共和黨全代會上，一名母親方德納（Anne Fundner）現身舞台，陳述開放邊境的悲慘現實，「拜登和賀錦麗執政期間，我們見到了芬太尼死亡人數的創紀錄增長。我們需要讓川普總統重返白宮。我們需要一位總統來封鎖邊境，嚴懲毒販」。

方德納泣訴，年僅15歲的大兒子魏斯頓（Weston）是一位善良、人緣好的開心果，萬萬沒想到，2022年2月27日，兒子在服用含有芬太尼（Fentanyl）的藥丸後死亡。

當時，她們一家住在加州，方德納將兒子的死歸罪美國現任總統拜登（Joe Biden）、副總統賀錦麗（Kamala Harris）、加州州長紐松（Gavin Newsom）、及民主黨人。

方德納的故事受到美國觀眾關注，不過社會上另有一群母親，談及芬太尼，更希望依照事實根據，來看待移民與芬太尼之間的關係，並認為川普的言論令人感到恐懼。

2019年，同樣住在加州的利奧波德（Michelle Leopold）因芬太尼痛失愛子，她日前透過視訊訪問告訴記者，由於與方德納有同樣的遭遇，兩人是社群媒體上的朋友。

利奧波德也有觀看共和黨全代會，表示「不敢相信她會那樣說，那不符合事實」。

利奧波德的大兒子崔佛（Trevor）2019年11月17日因服用混有過量芬太尼的氧可酮（Oxycodone）藥丸後被發現陳屍宿舍，當時崔佛是加州索諾馬州立大學（Sonoma State University）的新生，諷刺的是，利奧波德是從社群平台Snapchat才得知兒子的死訊。

因為崔佛的一位朋友在Snapchat發文說，「我醒來發現崔佛已經死在我旁邊了」。

利奧波德哀痛說，「事件發生快要五年了，彷彿昨天的事，痛苦永遠不會消失」。

如同許多受害於芬太尼的家屬，利奧波德在孩子過世後，積極投入倡議活動防止危機蔓延，但她堅信，「面對事實更加重要」，若推動錯誤論述無助於解決危機。

利奧波德引述官方數據，指出多數在邊境因芬太尼遭逮捕的人都是美國公民，絕大多數非法入境者並未攜帶芬太尼，且去年芬太尼相關死亡案例下降約10%，令她欣慰。

「那位母親（方德納）所說的話只是在迎合川普的邊境議題」。利奧波德不認為這些行動會對選舉產生重大影響，尤其是對那些失去孩子的家長來說。

利奧波德堅信，這場危機涉及層面複雜，解決危機需要「多管齊下」。

她認為，從教育著手至關重要，尤其對於年輕人來說，因為他們的死亡率顯著高於其他年齡的群體。很多孩子並不知道目前社會上販售的毒品，有的摻雜了致命物質。

兩位母親的陳述反映出芬太尼危機在美國社會的迫切性和爭議性。兩黨候選人競選期間都強調，倘若當選將打擊芬太尼。賀錦麗更親赴搖擺州喊話。

川普提處死毒販 賀錦麗主張提供執法資源

川普已承諾，如果當選總統，將嚴厲打擊芬太尼販運銷售，甚至部署軍隊摧毀販毒集團，推動對販毒集團和毒販施以死刑的措施。

芬太尼供應鏈上，中國是前體物質的主要來源，這些前體物質被運往墨西哥，然後由當地販毒集團合成為芬太尼，再走私進入美國。美國打擊芬太尼關乎與中國的交涉。

川普曾表示，要中國停止輸出芬太尼前體物質，否則將付出「沉重代價」。

另一邊，賀錦麗9月底首赴美墨邊界造勢，就邊境安全和移民改革談話。

她誓言將把阻止芬太尼進入美國視為「首要任務」，承諾將為前線執法人員提供更多資源，包括增加設備和人力以檢測車輛中的芬太尼，並將針對「全球芬太尼供應鏈」展開行動，並提高司法部資源，以便更有效引渡和起訴跨國犯罪組織及販毒集團。

針對中國，賀錦麗指出中國已開始打擊芬太尼前體物質，但仍需要採取更多行動。

2024美國總統大選，芬太尼危機成為選戰攻防議題之一。然而對許多母親來說，無論她們支持誰，都希望美國能選出一位真正改變這場悲劇的國家領導人。

方德納在演說中表示，「我們有責任為孩子們選出一位能夠最終贏得這場芬太尼戰爭的總統」。

鮮少分享故事的利奧波德則告訴記者，「為什麼我願意談論這個議題，是希望真的能有所改變，因為我已經失去我的兒子」。（編輯：周永捷）1131101

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2019年，成為大學新鮮人的崔佛因服用混有芬太尼的藥丸不幸喪命。他的母親形容，崔佛是有愛心且勇敢的孩子，夢想當發明家。（Michelle Leopold提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 113年11月1日
2019年，成為大學新鮮人的崔佛因服用混有芬太尼的藥丸不幸喪命。他的母親形容，崔佛是有愛心且勇敢的孩子，夢想當發明家。（Michelle Leopold提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 113年11月1日
前芬太尼毒癮患者坎波佛瑞達過去因脊椎感染經歷5次手術，強制戒斷後重新找回人生希望。（Ben Campofreda提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 113年11月1日
前芬太尼毒癮患者坎波佛瑞達過去因脊椎感染經歷5次手術，強制戒斷後重新找回人生希望。（Ben Campofreda提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 113年11月1日
曾患有毒癮的坎波佛瑞達（前）過去因吸食芬太尼徘徊在垂死邊緣。坐在輪椅上奄奄一息的他，後來被朋友從舊金山街頭推進了醫院。（Ben Campofreda提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 113年11月1日
曾患有毒癮的坎波佛瑞達（前）過去因吸食芬太尼徘徊在垂死邊緣。坐在輪椅上奄奄一息的他，後來被朋友從舊金山街頭推進了醫院。（Ben Campofreda提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 113年11月1日
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