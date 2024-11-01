搖擺州北卡羅來納兵家必爭 賀錦麗川普陣營同地互尬

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（中央社記者鍾佑貞夏洛特市31日專電）美國總統候選人川普與賀錦麗民調拉不開，兩陣營在搖擺州加碼衝選情，北卡可見兩黨在同一都市造勢、拉票，出動直升機吊掛巨幅廣告，投票所外還「加派兵力」。選民觀察，今年選情更激烈，廣告單翻倍，簡訊幾乎是海量。

北卡羅來納州是美國職籃NBA傳奇球星喬丹（Michael Jordan）的家鄉、颶風海倫重災區、基督徒占比高的南部「聖經帶」（Bible Belt）州，更是與亞利桑那、喬治亞、密西根、賓州及威斯康辛州等地「齊名」的關鍵搖擺州。

民主黨2008年自歐巴馬後就沒再贏得過北卡，但過去3屆美國總統大選，兩黨得票差距都不到4個百分點，2020年川普甚至只以1個百分點之差，拿下北卡。

如今不到一週就要舉行美國總統大選，北卡選舉重鎮夏洛特市（Charlotte）滿滿是煙硝味。

中央大道上昨天有共和黨印裔企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）攜網紅開垃圾車歡樂造勢，大酸拜登日前「川粉全是垃圾」的發言，也有賀錦麗陣營擺攤發送小物，疾呼檢察官出身的賀錦麗執政、執法經歷俱全，「還有什麼好嫌的」？

「在這個節骨眼上，我只想向與我同為非裔，卻支持川普的選民說，請記得他們的歷史，請記得祖先和前人為我們爭取生存權利所付出的犧牲，然後再做決定」，當地非裔挺賀大將殷格拉姆（Yvette Townsend-Ingram） 說。

北卡成為兩方人馬搶攻的州，主要歸因於人口因素，其中一項是北卡擁有大量非裔選民，占全州21%，而全美非裔只占12%。非裔選民傾向支持民主黨，在北卡更甚，但仍有幾位非裔出席離殷格拉姆不遠的共和黨造勢活動。

拿著厚厚一疊的選舉須知，請往來的路人一定要出來投票。殷格拉姆昨天中午對中央社說，支持川普的非裔選民如果現在還是決定挺川到底，那她多說無益，因為沒有任何話能讓他們改變心意。

殷格拉姆說，很多人認為川普執政有利經濟，聲稱當時經濟狀況更好。

「我對此提出質疑。我不相信這一點，也不想說他們（支持者）輕信人言，但當人們渴望改變時，往往會相信任何被灌輸的言論」。根據Redfield & Wilton/The Telegraph最新搖擺州調查，北卡選民關注的議題與其他搖擺州相似，經濟、移民及墮胎居冠，而經濟受重視的程度又狠甩其他議題。

同日下午，披上清潔工人反光背心的拉馬斯瓦米，在同座城市對共和黨支持者猛轟拜登「川粉全是垃圾」的言論，高呼「讓我們把真正的垃圾趕出美國」。他也請貨真價實的清潔車司機米契（Mitch）上台，當眾詢問他對拜登這番言論的看法。

「很糟，我感覺不受尊重」。

兩陣營加碼投入人力拉大民調差距，連投票所外都有安排人馬，北卡人格外有感，認為今年選戰比4年前川普對決拜登時更激烈。

今天趁午休出門投票的達琳（Dalyn）心裡超級緊張，11月5日當天必須值班，但也會趁空追蹤開票狀況。

她對中央社表示，選情確實更緊繃，競爭氛圍也更加強烈。最近有許多關於女性權利、投票權和移民的討論。在這些議題變得如此重要的情況下，又加上選票上有一名女性候選人，使一切更加緊張。

26歲的韓裔選民大衛（David）同樣認為今年的選舉比4年前更激烈一些，「我感覺大家在投票上的參與度提高了，更多人積極參與投票」。

他也說，這或許是個人感受，因為4年前他比較年輕，現在稍微成熟了，接觸到更多不同的新聞及鼓勵人們出來投票的各種倡議。另外一種可能是，經過這4年，民眾看到真的有改變發生，也意識到自己的聲音是有份量的，所以更多人出門投票。

「華盛頓郵報」分析，賀錦麗在北卡的關鍵純粹就是擴大民主黨在人口稠密都市中心的利基；而城市地帶人口及高等教育族群成長快速，川普可能無法再像過去依靠農村鐵票來贏得北卡。

整體選情方面，根據「經濟學人」30日公布的新一輪預測，賀錦麗的勝算上升6個百分點，與川普平分秋色。

其中賀錦麗在北卡、密西根州、賓州和威斯康辛州的預測得票率平均上升0.4個百分點，足以將她在這4州的獲勝機會拉高6個百分點。（編輯：高照芬）1131101

美國不到一週就要舉行總統選舉，共和黨印裔企業家拉馬斯瓦米30日到搖擺州北卡羅來納州造勢。圖為參與造勢的民眾。中央社記者鍾佑貞夏洛特市攝 113年11月1日

殷格拉姆在夏洛特市中心為賀錦麗催票，疾呼檢察官出身的賀錦麗執政執法經歷俱全。中央社記者鍾佑貞夏洛特市攝 113年11月1日

民主黨候選人賀錦麗與共和黨對手川普的民調結果非常接近，兩方都加碼在搖擺州衝選情。圖為直升機吊掛的巨幅挺賀錦麗廣告，內容為「提前投票、選擇自由、選擇卡瑪拉（賀錦麗的名字）」。中央社記者鍾佑貞夏洛特市攝 113年11月1日