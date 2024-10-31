CNN藍牆3州民調：賀錦麗2州領先 1州與川普打平
2024/10/31 03:48（10/31 07:07 更新）
（中央社華盛頓30日綜合外電報導）CNN今天公布關於「藍牆3州」威斯康辛州、密西根州與賓州的最新民調，民主黨總統候選人賀錦麗目前在威斯康辛州及密西根州領先，在賓州則與共和黨候選人川普打平。
民主黨要保住白宮，絕不能失守中西部的「藍牆」（Blue Wall）。藍牆由沿著五大湖的搖擺州組成，包括威斯康辛州、密西根州及賓州。
如果賀錦麗像現任總統拜登2020年那樣成功守住這道牆，即使川普拿下其它搖擺州如喬治亞、亞利桑那及內華達，賀錦麗仍有可能贏得大選。
美國有線電視新聞網（CNN）最新民調顯示，在密西根州，賀錦麗以48%比43%支持率領先川普，在威斯康辛州則以51%比45%領先。
但在賓州，賀錦麗以48%比48%與川普打成平手。賓州有19張選舉人票，是選舉人票最多的搖擺州，被視為美國總統大選兵家必爭之地。（譯者：陳正健）1131031
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