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CNN藍牆3州民調：賀錦麗2州領先 1州與川普打平

2024/10/31 03:48（10/31 07:07 更新）
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美國共和黨總統候選人川普（左）與民主黨候選人賀錦麗（右）。（左圖取自facebook.com/DonaldTrump，右圖取自facebook.com/KamalaHarris）
美國共和黨總統候選人川普（左）與民主黨候選人賀錦麗（右）。（左圖取自facebook.com/DonaldTrump，右圖取自facebook.com/KamalaHarris）
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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）CNN今天公布關於「藍牆3州」威斯康辛州、密西根州與賓州的最新民調，民主黨總統候選人賀錦麗目前在威斯康辛州及密西根州領先，在賓州則與共和黨候選人川普打平。

民主黨要保住白宮，絕不能失守中西部的「藍牆」（Blue Wall）。藍牆由沿著五大湖的搖擺州組成，包括威斯康辛州、密西根州及賓州。

如果賀錦麗像現任總統拜登2020年那樣成功守住這道牆，即使川普拿下其它搖擺州如喬治亞、亞利桑那及內華達，賀錦麗仍有可能贏得大選。

美國有線電視新聞網（CNN）最新民調顯示，在密西根州，賀錦麗以48%比43%支持率領先川普，在威斯康辛州則以51%比45%領先。

但在賓州，賀錦麗以48%比48%與川普打成平手。賓州有19張選舉人票，是選舉人票最多的搖擺州，被視為美國總統大選兵家必爭之地。（譯者：陳正健）1131031

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