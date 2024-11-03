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不是大勝就是舞弊 美國大選未開票川粉已有定見

2024/11/3 19:53
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（中央社賽勒姆2日綜合外電報導）美國總統大選倒數3天，共和黨候選人、前總統川普（Donald Trump）的支持者只準備好接受2種結果：不是壓倒性勝利，就是選舉舞弊。

維吉尼亞州賽勒姆市（Salem）民眾鄧特（Brandon Dent）表示：「如果他們跟我說她贏了，我真的沒辦法相信。」這位22歲貨運司機指的是民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）。

法新社報導，賽勒姆市有數以千計的川普支持者排隊等候一睹川普風采，鄧特看著其他川粉說道：「他會壓倒性勝選的。」

川普於2024大選造勢期間，預先質疑5日總統選舉程序的公正性，重彈2020年連任失敗的舊調，其支持者曾在2021年一場「阻止竊選」的致命暴動中，闖進美國國會大廈。

川普競選總統3次並立足美國政壇近10年後，他招牌的懷疑論或抵賴說詞，已深植於跨越年齡、種族、職業的大批保守派選民心中。

在核子設施工作的工程師鮑達（Jace Boda）指出：「我認為會有很多（選舉）舞弊行為。」

川普在造勢過程煽動對於選舉舞弊的疑慮，共和黨全國委員會（Republican National Committee）與結盟團體也在法院推動這類主張，鎖定計票程序、投票機器、選民登記、郵寄投票、結果認證等議題提起訴訟。

儘管許多訴訟已遭駁回，但觀察人士擔心，這類案件可能進一步攪亂民眾對今年選舉的認知，尤其川普又是如此堅持重複不實主張，聲稱他在2020年大選的勝利被竊。（譯者：楊昭彥/核稿：陳彥鈞）1131103

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