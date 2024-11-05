本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
2024美國大選
即時開票地圖
新聞專題
即時開票地圖1/1
首頁 / 國際

美國總統大選即時開票 看賀錦麗川普誰入主白宮【不斷更新】

2024/11/5 08:24（11/5 10:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
2024年美國總統大選5投開票，台灣時間6日上午陸續開票。（中央社製圖）
2024年美國總統大選5投開票，台灣時間6日上午陸續開票。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站）2024年美國總統大選11月5日舉行投開票，由民主黨現任副總統賀錦麗搭檔華茲對上共和黨總統候選人川普和范斯組合，台灣時間6日上午陸續開票，美國是否會出現史上第一位女性總統？或是第三度參選的川普，是否能如願重返白宮？中央社引用最新統計數據，提供即時、完整的開票結果。

今年美國大選競爭激烈，7月更出現戲劇性轉折，民主黨原先由現任總統拜登爭取連任，但因6月被評為災難性的辯論表現，加上川普造勢遇暗殺大難不死後聲勢大漲，迫使拜登黯然宣布退選，改由現任副總統賀錦麗出馬。

根據「真清晰政治」網站民調顯示，賀錦麗接棒參選後，她的支持度持續上升，並在8月5日超車川普並一路領先，到了10月底局勢再反轉，川普反超越賀錦麗，不過兩人民調差距微小，選情始終呈現緊繃態勢。

由於美國總統大選採「選舉人團制度」，拿到270張以上選舉人票者即贏得選舉，這次選舉結果很可能與2016年、2020年一樣，得靠搖擺州定勝負。

賀錦麗與川普在搖擺州計票結果有多接近，也會影響大選結果出爐時間，依過往開票紀錄，7個搖擺州最快會有初步結果的可能是喬治亞州和北卡羅來納州，如果川普在南部搖擺州取得優勢，賀錦麗就得靠在計票較慢的3個「藍牆州」，也就是密西根、賓州和威斯康辛州取勝才有機會贏得選舉，選民需等待更久才能知道最終結果。（編輯：林湘芸）1131104

#川普
#賀錦麗
#美國總統大選
#開票
延伸閱讀
美國大選QA一次看 7大搖擺州成選戰焦點美國大選川普賀錦麗決戰7大搖擺州 選情剖析一次看川普2.0進擊白宮 非典型狂人總統征途選戰打法升級賀錦麗締造政壇多項第一 扛繼往開來責任拚入主白宮美國大選川普賀錦麗民調膠著 若選舉人票平手 新國會決定正副總統
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
172.30.142.54
更多編輯台推薦新聞：