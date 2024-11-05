美國總統大選即時開票 看賀錦麗川普誰入主白宮【不斷更新】

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（中央社網站）2024年美國總統大選11月5日舉行投開票，由民主黨現任副總統賀錦麗搭檔華茲對上共和黨總統候選人川普和范斯組合，台灣時間6日上午陸續開票，美國是否會出現史上第一位女性總統？或是第三度參選的川普，是否能如願重返白宮？中央社引用最新統計數據，提供即時、完整的開票結果。

今年美國大選競爭激烈，7月更出現戲劇性轉折，民主黨原先由現任總統拜登爭取連任，但因6月被評為災難性的辯論表現，加上川普造勢遇暗殺大難不死後聲勢大漲，迫使拜登黯然宣布退選，改由現任副總統賀錦麗出馬。

根據「真清晰政治」網站民調顯示，賀錦麗接棒參選後，她的支持度持續上升，並在8月5日超車川普並一路領先，到了10月底局勢再反轉，川普反超越賀錦麗，不過兩人民調差距微小，選情始終呈現緊繃態勢。

由於美國總統大選採「選舉人團制度」，拿到270張以上選舉人票者即贏得選舉，這次選舉結果很可能與2016年、2020年一樣，得靠搖擺州定勝負。

賀錦麗與川普在搖擺州計票結果有多接近，也會影響大選結果出爐時間，依過往開票紀錄，7個搖擺州最快會有初步結果的可能是喬治亞州和北卡羅來納州，如果川普在南部搖擺州取得優勢，賀錦麗就得靠在計票較慢的3個「藍牆州」，也就是密西根、賓州和威斯康辛州取勝才有機會贏得選舉，選民需等待更久才能知道最終結果。（編輯：林湘芸）1131104