美國大選 搖擺州官員估比2020年更快公布開票結果

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（中央社紐約5日綜合外電報導）賓夕法尼亞與密西根2大關鍵搖擺州的官員不約而同表示，本次選舉的開票結果預期將比2020年大選時更快公布。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，賓州（Pennsylvania）州長夏皮洛（Josh Shapiro）預估，這次總統大選開票的時間不會像上次一樣這麼久。在上次大選中，賓州直到選舉日當週的週六才開完票並公布結果。

夏皮洛表示，與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發那一年舉行的大選相比，今年大選要求郵寄選票的張數減少約100萬張。若加上州選舉法規定計票工作不得暫停，他確信今年賓州有望更快公布開票結果。

密西根州州務卿班森（Jocelyn Benson）告訴CNN，這次大選的選民投票率有望創下該州有紀錄以來最高。他並表示，「預期開票結果會比2020年大選更快公布，當時直到選舉日週二的隔天中午才公布」。

班森說道，密西根州第一大城底特律（Detroit）預計於今天午夜前完成計票，該州官員將會在美東時間晚間9時（台北時間6日上午10時）提供最新的開票結果。（譯者：洪啟原）1131106