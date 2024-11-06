本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》美國總統大選投票日重點彙整 川普賀錦麗爭搶538選舉人票
首頁 / 國際
2024美國大選
即時新聞
新聞專題
即時新聞1/300
首頁 / 國際

洛杉磯4000多坪計票中心 處理百萬張郵寄選票

2024/11/6 07:28（11/6 07:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國大選約20%選民採用郵寄投票，加州洛杉磯郡的一處計票中心，選務人員正在處理郵寄的選票。中央社記者林宏翰洛杉磯攝113年11月6日
美國大選約20%選民採用郵寄投票，加州洛杉磯郡的一處計票中心，選務人員正在處理郵寄的選票。中央社記者林宏翰洛杉磯攝113年11月6日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯5日專電）美國大選投票方式有彈性，約20%選民採用郵寄投票，在大選一個月前收到選票後，利用專用郵筒寄出。加州洛杉磯郡開設4000多坪選票處理中心，800多名工作人員處理郵寄投票。

中央社記者在大選投票日當天，走訪洛杉磯郊區工業市（City of Industry）的洛杉磯郡選票處理中心。這裡原是大型家電用品的倉儲賣場，經由郡政府收購之後，改建為維安高規格的選務中心。

這處選務中心有大型停車場，進出有維安人員管制，也洛杉磯郡警察局派駐員警在場。選務中心在大選前一個星期開始運作，24小時安全巡邏、網路安全監控，配備200多台監視攝影機，並進行線上直播。

洛杉磯郡人口約1000萬人，登記選民約600萬人，其中約120萬人採用郵寄投票。

在工業市這一處的計票中心，有800多名工作人員，預先處理各地寄來的選票，包括利用機器掃描條碼的方式，為每一張選票進行登錄，接著用人工一張一張驗證選票上的簽名，核對身分與選票的真偽。

美國選民可以選擇郵寄或者在投票日當天親自到投票所投票。提前的郵寄投票在大選日前一個月就開跑，但是郵寄的選票會在大選日的當天晚上8時才開始計票。（編輯：陳承功）1131106

美國大選郵寄投票占約20%，加州洛杉磯郡一處計票中心，工作人員用機器清點選票。中央社記者林宏翰洛杉磯攝113年11月6日
美國大選郵寄投票占約20%，加州洛杉磯郡一處計票中心，工作人員用機器清點選票。中央社記者林宏翰洛杉磯攝113年11月6日
美國大選郵寄投票占約20%，加州洛杉磯郡一處計票中心，工作人員用機器清點選票。中央社記者林宏翰洛杉磯攝113年11月6日
美國大選郵寄投票占約20%，加州洛杉磯郡一處計票中心，工作人員用機器清點選票。中央社記者林宏翰洛杉磯攝113年11月6日
美國大選郵寄投票約占20%，加州洛杉磯郊區工業市的一處家電大賣場，改建為高規格維安的選務計票中心。中央社記者林宏翰洛杉磯攝113年11月6日
美國大選郵寄投票約占20%，加州洛杉磯郊區工業市的一處家電大賣場，改建為高規格維安的選務計票中心。中央社記者林宏翰洛杉磯攝113年11月6日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美國總統大選決戰日 佛州挺川普民眾信心十足
172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：