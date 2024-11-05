美國總統大選登場重點彙整 川普賀錦麗爭搶538選舉人票

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國總統大選當地時間5日登場，同時還有眾議院全院與參議院局部改選。選戰牽動美國今後4年內政、外交走向，舉世關注。

美國總統與國會改選投票日為2024年11月5日，就職日為2025年1月20日。以下綜合紐約時報、華爾街日報、哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）、法新社、美聯社等彙整重要相關資訊。

最早開始與最晚結束投票時間

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）彙整，最早開始投票的是佛蒙特州的一些鄉鎮，美東時間5日清晨5時（台北時間5日晚間6時）開始投票；人口最多的加州美東時間5日上午10時（台北時間5日晚間11時）開始投票。最晚投票的是夏威夷，美東時間5日中午12時（台北時間6日凌晨1時）才開始。

美東時間5日晚間6時（台北時間6日上午7時）起各地陸續結束投票，除阿拉斯加州偏鄉阿達克（Adak）會晚1小時外，美東時間6日零時（台北時間6日下午1時）全部投票結束。

得270張以上選舉人票者勝

美國總統選舉並非由普選票最多者勝出，而是必須在50州拿到夠多的選舉人票（electoral vote）。目前全美總共538張選舉人票，拿到270張以上者贏得總統大選。

美國媒體綜合各大民調數據研判，民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）有把握的選舉人票為226張，共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）219張。

愛默生學院民調（Emerson College Polling）和國會山莊報（The Hill）4日公布7大搖擺州最新民調，川普小贏4州，賀錦麗則小勝1州，其他2州平手，但兩人在7州的差距都於誤差範圍內。

7搖擺州跨全美時區 開票恐費時結果難料

因搖擺州選情未見明確領先，不排除要好幾天後誰勝誰敗才會明朗。

美國聯邦制下的各州選舉投開票時間與作業方式均不相同，決定勝負關鍵的7個搖擺州分處不同時區。美國大選各州提前投票多已完成，郵寄投票收件至選舉當日截止。全美提前投票數超過7700萬張，約占總票數1/3，若5日現場開票未能決定勝負，郵寄選票計算將是重點，開票時程也會更長。

（中央社製圖）

川賀若選舉人票打平 新國會明年初決定正副總統

儘管機率不高，但出現賀錦麗與川普各得269張選舉人票的可能性仍存在。

依據美國憲法，屆時國會將發揮決定性作用，新當選的聯邦眾議員將於明年1月選出總統，聯邦參議院則將決定下一任副總統，只是這種平局需動用到國會的情況在當代美國史上從未發生。

國會上一次因為平手局面而被迫選出總統是在1800年大選，當時由傑佛森（Thomas Jefferson）擊敗時任總統亞當斯（John Adams）。當時眾議院極為分歧，眾議員們好不容易才在第36次投票中選出傑佛森。

川普/賀錦麗可能勝出因素 紐時歸納

紐時預判可能讓賀錦麗/川普勝出的因素。賀錦麗方面這回仍採民主黨傳統拜票方式，靠工作人員和各種協會、工會挨家挨戶敲門；相較之下，川普很大程度將拜票包給盟友，其中包括富豪馬斯克（Elon Musk）。後者在組織和接觸選民方面這種「陸戰」經驗較少，較擅長製造話題等訴諸社媒平台的「空戰」。

若是賀錦麗勝出，爭取墮胎權與反川選票集中絕對是關鍵之一；美國聯邦最高法院2022年推翻墮胎權的聯邦保障，當年期中選舉共和黨未如預期大勝，被認為是民主黨主打保障墮胎權奏效。

紐時/謝納學院（NYT/Siena College）10月底所做的民調顯示，賀錦麗與川普在女性選民的支持率分別為54%與42%，但在男性選民方面則反轉為41%對55%，無論誰勝，恐怕「性別差距」也是一關鍵。

另據美國廣播公司/益普索（ABC/Ipsos）3日發布的民調，74%的受訪美國選民覺得國家正走在錯誤方向。紐時認為若川普勝出，肯定是受惠於賀錦麗被拜登所累。此外，對非法移民強硬也絕對會是助川普登頂的要素。

（中央社製圖）

川賀都未承諾協防台灣 盟友憂華府對外抽身

華爾街日報分析，賀錦麗和川普在競選期間都不太著墨外交事務。外交圈和外國官員承認，川普回鍋發生重大政策轉向的風險比賀錦麗高，可能破壞美國在北約幾十年的領導地位，並減少援烏力度；但也有人覺得就算是賀錦麗勝出，也不會扭轉美國外交政策益發民族主義的傾向，只差在程度與緩急。

在布魯塞爾，歐盟官員頻繁開會以做好與美國貿易戰的準備，尤其若川普回鍋後遂行對銷美商品加徵10%關稅。一名歐洲高外交高層透露，歐盟正研擬對來自共和黨執政所在地製造的商品加徵報復關稅。

一名北歐國家的外交官表示，雖然賀錦麗勝出較不用擔心跨大西洋關係和援烏力道受損，但她可能也會如川普般要歐洲國家負擔更多自身國防支出。潛在的劇變促使許多國家重新思考長期以來對美國設想的可靠性，並尋找備援方案確保己身和聯盟利益。

美中戰略競爭格局持續，賀錦麗、川普都視中國為主要對手，但政策不同。川普交易性格強，不可預測性高；賀錦麗大致延續拜登路線，重務實。但兩人都未承諾協防台灣。

巴西聖保羅大學（USP）政治學教授佩切洛（Cristina Pecequilo）分析，無論是川普或賀錦麗當選，拉丁美洲和巴西都不是新總統的執政優先事項。（編輯：陳亦偉）1131105