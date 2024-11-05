本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
2024美國大選
即時新聞
新聞專題
即時新聞
首頁 / 國際

NBA傳奇球星喬丹被傳挺川普 發聲明澄清非事實

2024/11/5 19:23
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社倫敦5日綜合外電報導）2024美國總統大選今天登場，選前網路上出現一則爆紅貼文，宣稱現年61歲的美國職籃NBA退休傳奇球星喬丹力挺共和黨候選人川普，對此喬丹已澄清並未支持任何特定候選人。

英國「獨立報」（The Independent）報導，舊稱推特（Twitter）的社群平台X本月3日出現一則貼文，不實宣稱喬丹（Michael Jordan）「成為支持川普當總統的最新一人」。

喬丹的代理人在發給獨立報的聲明中，極力否認喬丹在這次選舉曾表態支持任一候選人。聲明寫道：「宣稱喬丹在這次總統大選表態支持某位候選人，絕對不是事實。」

拿過6座NBA總冠軍的喬丹以注重隱私聞名，鮮少透露自己的政治傾向。

在社群媒體上出現有關喬丹的不實貼文前，現役NBA球星詹姆斯（LeBron James）、美國流行樂壇天后瑪丹娜（Madonna）、女星珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）都公開表態支持川普的對手、民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）。

好萊塢影星如李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）、莎拉潔西卡派克（Sarah Jessica Parker）及安海瑟薇（Anne Hathaway），還有演員出身的共和黨籍前加州州長阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）、美國「家政女王」瑪莎史都華（Martha Stewart）也說會把票投給賀錦麗。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1131105

川普
川普若當選國防預算暴增？卓榮泰：不可能一夕間擴大新台幣震盪微貶 央行：匯市已反映美國大選不確定性
即時新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
172.30.142.54
更多編輯台推薦新聞：