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賀錦麗與川普選前之夜最後拉票 結束歷史性競選活動

2024/11/5 18:43（11/5 19:33 更新）
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美國共和黨總統候選人川普（左）、民主黨總統候選人賀錦麗（右）。（路透社）
美國共和黨總統候選人川普（左）、民主黨總統候選人賀錦麗（右）。（路透社）
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（中央社費城5日綜合外電報導）在選舉日到來的數小時前，美國總統候選人賀錦麗與川普舉行最後一場競選造勢活動，選民即將決定是要選出美國首位女性總統，還是讓共和黨人史無前例地回歸，而這可能會震撼全球。

法新社報導，在民調顯示支持率勢均力敵的情況下，這對競爭對手在關鍵的選舉戰場州舉行最後一場競選造勢活動。川普（Donald Trump）承諾帶領美國邁向「輝煌高峰」，賀錦麗（Kamala Harris）則表示「聲勢在我們這邊」。

美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗在兵家必爭之地賓州（Pennsylvania）的費城（Philadelphia）造勢，她在因拳擊電影「洛基」（Rocky）聞名的「洛基階梯」上，以激昂的氣氛結束競選活動。

賀錦麗說：「這可能是史上最激烈的選戰之一，每一票都至關重要。」流行樂天后女神卡卡（Lady Gaga）與脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）也前來為她站台。

賀錦麗提到電影「洛基」，對著數以千計的支持者說，「就在這著名的台階上」，她向那些「從弱者起步，但最終取得勝利的人」致敬。

現年60歲的賀錦麗曾多次表示自己處於劣勢，她在美國總統拜登（Joe Biden）宣布退選後，於3個月前接棒參選，但她堅稱自己會贏。

美國民主黨總統候選人賀錦麗（前）在賓州費城造勢。（路透社）
美國民主黨總統候選人賀錦麗（前）在賓州費城造勢。（路透社）

另一方面，美國前總統、共和黨總統候選人川普則是在密西根州（Michigan）大急流城（Grand Rapids）舉辦最後一場競選活動，川普與多名家人同台，卻未見他的妻子梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）。

隨著時間來到午夜，川普告訴觀眾：「只要你們明天投下選票，我們就能解決國家面臨的每一個問題，並帶領美國，甚至是全世界，邁向輝煌高峰。」

美東地區投票所將於上午6時（格林威治時間11時）開門。美國前幾周完成提前投票的人數已超過8200萬人。（譯者：王嘉語/核稿：劉淑琴）1131105

美國共和黨總統候選人川普在密西根州大急流城舉辦最後一場競選活動。（路透社）
美國共和黨總統候選人川普在密西根州大急流城舉辦最後一場競選活動。（路透社）
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