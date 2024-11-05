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美大選川普賀錦麗民調膠著 若選舉人票平手 新國會決定正副總統
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賀錦麗選前之夜賓州衝刺 支持者心情如洗三溫暖

2024/11/5 12:20
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（中央社費城4日綜合外電報導）美國民主黨總統候選人賀錦麗今天將在費城舉行選前最後一場造勢大會，在等著進場的長長人龍中，明顯可看出支持者的熱情，以及他們對川普可能重返白宮感到極度擔憂。

法新社報導，社區幹事馬修斯（Robin Matthews）說：「我謹慎樂觀，不過我也很擔心，如果她沒贏，我們就完了。」

通往費城藝術博物館（Philadelphia Museum of Art）的大道上排著長長的隊伍，今天深夜、也就是距離明天投票開始前幾個小時，賀錦麗將在博物館外對人群發表演說。

住在關鍵搖擺州賓州郊區的馬修斯說，她擔心川普又一次當選總統。「（如果他又選上），他會毀了一切，不會再有制衡。」

馬修斯的16歲兒子艾薛爾（Asher）插話說，他認為此次選舉最重要的就是「維護我國民主制度」。

打擊樂手在活動前暖場營造氣氛，流行樂天后女神卡卡（Lady Gaga）、脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）等明星預料將會前來站台。

人群中，35歲的會計經理汀斯利（Yvonne Tinsley）只「希望選舉趕快落幕」。

她厭倦了電視上的政治廣告，也厭倦了向朋友解釋社群平台臉書（Facebook）和Instagram影片不算真正的新聞。

她不指望賀錦麗會帶來政治奇蹟。

她說：「我知道賀錦麗不會改變一切，但我知道她至少能讓一切回到正軌。」

對汀斯利而言，川普重新掌權的風險太大。

她說：「我是美國的黑人女性，所以很不幸，所有政策遇到我這種人都會轉彎。」

「最高法院的每一項決策，或是糟糕的共和黨政策、糟糕的民主黨政策，我都會受害。」

58歲的魯道夫（Robert Rudolf）則說，川普已經讓種族主義和厭女症「正常化」。

他說自己來自傾向共和黨的農村地區，在那裡，與鄰居談論政治變得越來越困難。「我們變得非常對立，很難與對方陣營的人交談。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1131105

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