本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
2024美國大選
即時新聞
新聞專題
即時新聞1/295
首頁 / 國際

川普開票之夜佛州舉行 棕櫚灘維安升級準備封路

2024/11/5 10:07（11/5 10:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
共和黨總統候選人川普將在佛州舉行開票之夜，警方加強維安作為，架設大型護欄，也將在場館周圍設置抗議區。中央社記者鍾佑貞棕櫚灘攝 113年11月5日
共和黨總統候選人川普將在佛州舉行開票之夜，警方加強維安作為，架設大型護欄，也將在場館周圍設置抗議區。中央社記者鍾佑貞棕櫚灘攝 113年11月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞棕櫚灘4日專電）川普將在自家豪宅所在地佛州舉行開票之夜，屆時將湧入大票支持者、媒體及金主等，地方官員不敢大意，已架起路障，準備封閉部分路段及設抗議區，讓不滿選舉即時結果的民眾釋放憤怒，盼為激化的選情降溫。

美國總統大選投開票不到24小時就要登場，共和黨候選人川普（Donald Trump）這兩天勤走搖擺州固票，明天將回到距離自家海湖俱樂部（Mar-a-Lago）僅10分鐘車程的棕櫚灘會議中心（Palm Beach Convention Center）舉行開票之夜 （Election Night Watch Party）。

川普選前兩度遇刺未遂的陰影面積龐大，加上美國選情激烈，任何意外都可能擦槍走火爆發衝突，棕櫚灘、西棕櫚灘郡職法單位、特勤局及國土安全部嚴陣以待。

棕櫚灘會議中心傍晚雖然未見大型維安團隊進駐，但外圍已陸陸續續架設大型護欄及路障，晚間8時左右維安作業仍在繼續，不時有起重車出入會場，工作人員禁止媒體入內。

佛州西棕櫚灘地方電視台WPBF今天報導，西棕櫚灘市長詹姆士（Keith James）今天在記者會上表示：「雖然我們不希望出現任何麻煩或狀況，但我想讓大家知道，如果你正在考慮或計劃來我們偉大的城市製造問題，請不要這樣做。你不會有好結果的。」

交通方面，最靠近棕櫚灘會議中心的奧奇初貝大道（Okeechobee）東行車道將關閉，地方官員也不排除封閉整條大道。

詹姆士預計將有數百甚至數千名記者及遊客湧入，強調地方警察局已準備好執行任務。「我們的目標是確保大家的安全。我們的團隊訓練有素、準備充分」。

警長布萊德夏（Ric Bradshaw）則在記者會上聚焦可能發生的示威活動。「如果你是抗議人士，不喜歡正在發生的事情，將有指定區域供你抗議」。

他也說，「如果稍有跡象顯示情勢要升溫或失控，我們很早就會介入，而你（抗議人士）會和我一起（在警局）過夜」。

他預計川普會在明天晚間10時到11時30分之間抵達會場，但這還沒定案。

美國愛默生學院民調（Emerson College Polling）和國會山莊報（The Hill）今天公布7大搖擺州的封關民調，川普小贏4州，民主黨候選人賀錦麗則小勝1州，其他2州平手，但兩候選人在7州的差距都於誤差範圍內。

根據財經雜誌「富比世」，美國總統大選前最後一個週末期間，川普的賭盤勝率大幅下滑，但仍領先賀錦麗。（編輯：周永捷）1131105

美國大選投開票不到24小時就要登場，共和黨總統候選人川普這兩天勤走搖擺州固票，5日將到棕櫚灘會議中心舉行開票之夜。圖為棕櫚灘會議中心外為開票之夜設置的維安路障。中央社記者鍾佑貞棕櫚灘攝 113年11月5日
美國大選投開票不到24小時就要登場，共和黨總統候選人川普這兩天勤走搖擺州固票，5日將到棕櫚灘會議中心舉行開票之夜。圖為棕櫚灘會議中心外為開票之夜設置的維安路障。中央社記者鍾佑貞棕櫚灘攝 113年11月5日
延伸閱讀
美國大選不只選總統 還投什麼一次看希拉蕊普選獲勝為何是川普當總統？看懂美國特殊選舉人制度美國大選川普賀錦麗決戰7大搖擺州 選情剖析一次看美國選民無奈等待選舉之夜 社會瀰漫焦慮恐懼美國選舉焦慮瀰漫 社會對立加劇近7成民眾「壓力山大」美國大選川普賀錦麗民調膠著 若選舉人票平手 新國會決定正副總統
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
美國大選川普賀錦麗民調膠著 若選舉人票平手 新國會決定正副總統
172.30.142.54
更多編輯台推薦新聞：