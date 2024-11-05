川普開票之夜佛州舉行 棕櫚灘維安升級準備封路

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（中央社記者鍾佑貞棕櫚灘4日專電）川普將在自家豪宅所在地佛州舉行開票之夜，屆時將湧入大票支持者、媒體及金主等，地方官員不敢大意，已架起路障，準備封閉部分路段及設抗議區，讓不滿選舉即時結果的民眾釋放憤怒，盼為激化的選情降溫。

美國總統大選投開票不到24小時就要登場，共和黨候選人川普（Donald Trump）這兩天勤走搖擺州固票，明天將回到距離自家海湖俱樂部（Mar-a-Lago）僅10分鐘車程的棕櫚灘會議中心（Palm Beach Convention Center）舉行開票之夜 （Election Night Watch Party）。

川普選前兩度遇刺未遂的陰影面積龐大，加上美國選情激烈，任何意外都可能擦槍走火爆發衝突，棕櫚灘、西棕櫚灘郡職法單位、特勤局及國土安全部嚴陣以待。

棕櫚灘會議中心傍晚雖然未見大型維安團隊進駐，但外圍已陸陸續續架設大型護欄及路障，晚間8時左右維安作業仍在繼續，不時有起重車出入會場，工作人員禁止媒體入內。

佛州西棕櫚灘地方電視台WPBF今天報導，西棕櫚灘市長詹姆士（Keith James）今天在記者會上表示：「雖然我們不希望出現任何麻煩或狀況，但我想讓大家知道，如果你正在考慮或計劃來我們偉大的城市製造問題，請不要這樣做。你不會有好結果的。」

交通方面，最靠近棕櫚灘會議中心的奧奇初貝大道（Okeechobee）東行車道將關閉，地方官員也不排除封閉整條大道。

詹姆士預計將有數百甚至數千名記者及遊客湧入，強調地方警察局已準備好執行任務。「我們的目標是確保大家的安全。我們的團隊訓練有素、準備充分」。

警長布萊德夏（Ric Bradshaw）則在記者會上聚焦可能發生的示威活動。「如果你是抗議人士，不喜歡正在發生的事情，將有指定區域供你抗議」。

他也說，「如果稍有跡象顯示情勢要升溫或失控，我們很早就會介入，而你（抗議人士）會和我一起（在警局）過夜」。

他預計川普會在明天晚間10時到11時30分之間抵達會場，但這還沒定案。

美國愛默生學院民調（Emerson College Polling）和國會山莊報（The Hill）今天公布7大搖擺州的封關民調，川普小贏4州，民主黨候選人賀錦麗則小勝1州，其他2州平手，但兩候選人在7州的差距都於誤差範圍內。

根據財經雜誌「富比世」，美國總統大選前最後一個週末期間，川普的賭盤勝率大幅下滑，但仍領先賀錦麗。（編輯：周永捷）1131105