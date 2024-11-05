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美國大選計票可能需等待數天 專家：法律風險增

2024/11/5 11:53（11/5 12:20 更新）
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圖為美國喬治亞州首府亞特蘭大街頭的投票所指示。（路透社）
圖為美國喬治亞州首府亞特蘭大街頭的投票所指示。（路透社）
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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國選民準備在明天投票選出新一任總統，這場選舉的得票差距可能會是歷來最接近，官員們呼籲大眾耐心等待計票，並警告可能要數天才揭曉誰將入主白宮。

在美國選舉制度下，公民並不直接投票選出總統，而是選出538名成員組成的「選舉人團」（Electoral College），再由選舉人團選出總統和副總統。

各州會投下選舉人票給在州內贏得普選的候選人。較大的州在國會擁有較多名代表，因此在538張選舉人票中占比也較大。

民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨候選人川普將為了跨越半數門檻而爭奪至關重要的270張選舉人票，確保自己獲得開啟橢圓形辦公室的鑰匙。

但今年選舉直到最後一刻都難分軒輊，專家們指出，愈來愈有可能出現延誤和關於計票的法律挑戰等複雜狀況。

法新社報導，約已有8100萬人在投票日之前提早投票，超過2020年大選總票數的一半。

計票要多久？

第一批投票所將於美東時間傍晚6時（台灣時間6日上午7時）關閉，但若競爭激烈，可能要花數天才能預知誰勝出。

美國媒體在2020年11月7日週六宣告民主黨籍的拜登勝選，距離週二投票日已過了4天。

在2016年和2012年，選民則較早得知結果。

地方選務官員在投票結束後開始計票，統計方法各地均不同。

許多州已修訂選舉法，好讓郵寄選票或海外選票能在投票日之前準備好統計，但賓夕法尼亞州和威斯康辛州這兩大搖擺州沒有修法，在郵寄選票不能於5日之前先統計的情況下，計票速度可能會變慢。尤其若票數相近，可能還須重新計票。

由誰來認證？

美國媒體會在地方當局宣布勝選人之前，先依據投票觀察來判斷誰勝出。

但這並非官方程序，開票結果仍須由各州認證，每張選票都要計入。

各州認證選舉結果的期限定在12月11日，然後每一州任命的選舉人投票給贏得州內普選的候選人。

聯邦參議院議長兼副總統賀錦麗須在12月25日之前收到各州的選舉證書。

國會將於明年1月6日統計並確認選舉結果，接著新總統於1月20日就職。

延誤的可能原因有哪些？

認證是一套正式程序，但專家們警告，受到阻礙的可能性正在升高。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）專家在上月評論中提到，至少有22名郡級選務官員在2022年投票延遲搖擺州的認證程序，比2020年增加近30%。

華府公民道德責任組織（Citizens for Responsibility and Ethics in Washington）表示，至少35名選務官員「拒絕認證選舉結果，且可能還會再次這麼做」。

華府公民道德責任組織警告，若程序受阻，可能影響各州和聯邦認證的期限。

自川普拒絕承認輸掉2020年大選以來，這套認證程序就受到嚴格檢視，尤其遭到政治化。川普及其盟友在當年選舉後提出數十起法律挑戰，均被法院駁回。

這次在投票日前，雙方陣營都提出許多訴訟，這也可能讓計票過程更加複雜。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）1131105

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